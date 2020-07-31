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Оранжевый мяч

Оранжевый мяч

8 августа состоится ежегодный Всероссийский турнир по баскетболу 3 на 3 «Оранжевый мяч». Игры будут проводиться на новых кортах Центрального стадиона. В соревнованиях могут принять участие юноши и девушки следующих возрастных категорий: 2001 г.р. и старше; 2002-2003 г.р.; 2004-2006 г.р.; 2007-2008 г.р.

 
Заявки на участие принимаются строго до 11:00 (утра) 6 августа .
В день соревнований никакие заявки/дозаявки приниматься не будут!
 
Для участия, вам необходимо заполнить прикрепленную заявку в полном объеме и прислать в указанные выше сроки на электронную почту:
streettofb@mail.ru в теме письма указав «Оранжевый мяч».
 
Хорошего дня и до встречи на площадках!
Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
8 августа 2020, суббота
10:00
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Касса
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Ундервуд
Купить билет
16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Дора
Купить билет
12 сентября, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Путешествие «Прием во дворце»
Купить билет
9 августа, воскресенье 09:45
Богородицкий дворец-музей и парк
 ₽  Билеты: 2100-2500 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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