8 августа состоится ежегодный Всероссийский турнир по баскетболу 3 на 3 «Оранжевый мяч». Игры будут проводиться на новых кортах Центрального стадиона. В соревнованиях могут принять участие юноши и девушки следующих возрастных категорий: 2001 г.р. и старше; 2002-2003 г.р.; 2004-2006 г.р.; 2007-2008 г.р.

Заявки на участие принимаются строго до 11:00 (утра) 6 августа .

В день соревнований никакие заявки/дозаявки приниматься не будут!

Для участия, вам необходимо заполнить прикрепленную заявку в полном объеме и прислать в указанные выше сроки на электронную почту:

streettofb@mail.ru в теме письма указав «Оранжевый мяч».

Хорошего дня и до встречи на площадках!