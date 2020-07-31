Оранжевый мяч
8 августа состоится ежегодный Всероссийский турнир по баскетболу 3 на 3 «Оранжевый мяч». Игры будут проводиться на новых кортах Центрального стадиона. В соревнованиях могут принять участие юноши и девушки следующих возрастных категорий: 2001 г.р. и старше; 2002-2003 г.р.; 2004-2006 г.р.; 2007-2008 г.р.
Заявки на участие принимаются строго до 11:00 (утра) 6 августа .
В день соревнований никакие заявки/дозаявки приниматься не будут!
В день соревнований никакие заявки/дозаявки приниматься не будут!
Для участия, вам необходимо заполнить прикрепленную заявку в полном объеме и прислать в указанные выше сроки на электронную почту:
streettofb@mail.ru в теме письма указав «Оранжевый мяч».
Хорошего дня и до встречи на площадках!
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
8 августа 2020, суббота
10:00
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
12 сентября, суббота 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
9 августа, воскресенье 09:45
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽