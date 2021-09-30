БК «Новомосковск» — БК «Барнаул»
2 октября БК «Новомосковск» дебютирует на домашней площадке в новом для себя статусе профессионального клуба и сразу же матчем против команды Суперлиги 1. В рамках 1/16 финала Кубка России по баскетболу к нам в гости пожалует БК «Барнаул» из Алтайского края.
Игра пройдёт в присутствии зрителей, с соблюдением всех мер безопасности по борьбе с COVID-19. Наличие масок обязательно.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
2 октября 2021, суббота
19:00
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽