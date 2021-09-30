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БК «Новомосковск» — БК «Барнаул»

БК «Новомосковск» — БК «Барнаул»

2 октября БК «Новомосковск» дебютирует на домашней площадке в новом для себя статусе профессионального клуба и сразу же матчем против команды Суперлиги 1. В рамках 1/16 финала Кубка России по баскетболу к нам в гости пожалует БК «Барнаул» из Алтайского края.

Игра пройдёт в присутствии зрителей, с соблюдением всех мер безопасности по борьбе с COVID-19. Наличие масок обязательно.
Где и когда?
Новое поколение
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
2 октября 2021, суббота
19:00
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Касса
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Александр Малинин
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10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
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13 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Бригадный подряд
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23 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Оргия Праведников
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2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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