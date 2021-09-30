БК «Новомосковск» — БК «Барнаул»

2 октября БК «Новомосковск» дебютирует на домашней площадке в новом для себя статусе профессионального клуба и сразу же матчем против команды Суперлиги 1. В рамках 1/16 финала Кубка России по баскетболу к нам в гости пожалует БК «Барнаул» из Алтайского края.

Игра пройдёт в присутствии зрителей, с соблюдением всех мер безопасности по борьбе с COVID-19. Наличие масок обязательно.