12 июня на Казанской набережной состоится турнир профессионалов смешанного боевого единоборства (MMA) «Битва за Тулу».

В турнире по смешанному единоборству «Юношеская Лига - Кумиры» примут участие спортсмены в 5 возрастных группах, а завершил праздник турнир профессионалов «Битва за Тулу».

На ринге встретятся бойцы из ДНР и ЛНР Дмитрий Парфенов и Тимур Абрамов, боец спецназа Росгвардии Даниил Косилов из Твери, призер чемпионата России по панкратиону Егор Швыкин и победитель Кубка России по ММА Алексей Будрин.