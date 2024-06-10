Битва за Тулу
12 июня на Казанской набережной состоится турнир профессионалов смешанного боевого единоборства (MMA) «Битва за Тулу».
В турнире по смешанному единоборству «Юношеская Лига - Кумиры» примут участие спортсмены в 5 возрастных группах, а завершил праздник турнир профессионалов «Битва за Тулу».
На ринге встретятся бойцы из ДНР и ЛНР Дмитрий Парфенов и Тимур Абрамов, боец спецназа Росгвардии Даниил Косилов из Твери, призер чемпионата России по панкратиону Егор Швыкин и победитель Кубка России по ММА Алексей Будрин.
Где и когда?
Тула , Тула
12 июня 2024, среда
18:00
6 - 19 июня
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26 мая - 19 июня
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11 мая - 14 июня 2023
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