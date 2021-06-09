Забытые игрушки, оптические иллюзии и анимация с Суреном Касумяном

В кластере «Октава» продолжается цикл лекций об оптических иллюзиях, рождении мультипликации и истоках анимации. На новом занятии цикла ребята смогут сделать зоотроп — одно их старейших устройств для демонстрации движущихся рисунков.

На занятии узнаем:

почему возникают оптические иллюзии, какие они бывают и где «обитают»;

как сделать «чудо-вертелку» и что такое тауматроп, фенакистископ, зоотроп и флипбук. Все это можно будет не только увидеть, но и потрогать;

увидим много оптических иллюзий;

а на мастер-классе сделаем анимационные игрушки.

Если ваш ребенок в возрасте до 10 лет, может понадобиться помощь взрослого. В таком случае приобретается один билет на двух участников.