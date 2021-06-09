Забытые игрушки, оптические иллюзии и анимация с Суреном Касумяном
В кластере «Октава» продолжается цикл лекций об оптических иллюзиях, рождении мультипликации и истоках анимации. На новом занятии цикла ребята смогут сделать зоотроп — одно их старейших устройств для демонстрации движущихся рисунков.
На занятии узнаем:
- почему возникают оптические иллюзии, какие они бывают и где «обитают»;
- как сделать «чудо-вертелку» и что такое тауматроп, фенакистископ, зоотроп и флипбук. Все это можно будет не только увидеть, но и потрогать;
- увидим много оптических иллюзий;
- а на мастер-классе сделаем анимационные игрушки.
Если ваш ребенок в возрасте до 10 лет, может понадобиться помощь взрослого. В таком случае приобретается один билет на двух участников.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
13 июня 2021, воскресенье
15:00
4 июля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 - 29 июня
13 июня, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200 ₽
26 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 350 ₽
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
26 июня - 21 августа