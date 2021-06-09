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Забытые игрушки, оптические иллюзии и анимация с Суреном Касумяном

Забытые игрушки, оптические иллюзии и анимация с Суреном Касумяном

В кластере «Октава» продолжается цикл лекций об оптических иллюзиях, рождении мультипликации и истоках анимации. На новом занятии цикла ребята смогут сделать зоотроп — одно их старейших устройств для демонстрации движущихся рисунков.
 
На занятии узнаем: 
 
  • почему возникают оптические иллюзии, какие они бывают и где «обитают»;
  • как сделать «чудо-вертелку» и что такое тауматроп, фенакистископ, зоотроп и флипбук. Все это можно будет не только увидеть, но и потрогать;
  • увидим много оптических иллюзий;
  • а на мастер-классе сделаем анимационные игрушки.
Если ваш ребенок в возрасте до 10 лет, может понадобиться помощь взрослого. В таком случае приобретается один билет на двух участников.
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
13 июня 2021, воскресенье
15:00
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Оргия Праведников
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4 июля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Забытые игрушки, оптические иллюзии и анимация с Суреном Касумяном
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13 июня, воскресенье 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 200 ₽
Раскаленный город
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26 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
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17 июля
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
26 июня - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
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