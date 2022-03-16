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Выставка фотохудожника Алексея Коляскина

Выставка фотохудожника Алексея Коляскина

18 марта в Культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» (Тула, ул. Металлистов, д. 25) открывается персональная выставка тульского фотохудожника Алексея Коляскина. Уже более двух десятилетий он пристально вглядывается в яснополянскую природу, открывая в ней все новые «сюжеты», новые отсветы красоты и добра.

«Смотрю на весеннее выступление жизни – силы жизни одной и той же во всем: в траве, и в почках деревьев, и в цветках, и в насекомых, и птицах. И подумал, что мы, люди, имеем свойство отчасти подчиняться этой силе, сознавать ее в себе», – эти слова Льва Толстого из его дневника невольно всплывают в памяти при знакомстве с работами Алексея.
 
На выставке будут представлены более 60 фоторабот. Также в экспозицию войдут предметы из личной коллекции фотохудожника – уникальные фотокамеры и фотопринадлежности конца XIX – начала XX века, фотографии, сделанные в тульских ателье начала прошлого века.
 
Открытие выставки в 16.00. В рамках открытия будет представлен альбом фоторабот Алексея Коляскина «Ясная Поляна. Дом Л. Н. Толстого», выход которого был приурочен к 100-летию музея-усадьбы.
 
Выставка будет работать до 10 мая 2022 года. Посетить ее можно со среды по субботу с 11.00 до 19.00, по воскресеньям – с 10:00 до 18:00. Вход по билетам. Стоимость полного билета – 60 рублей, льготного – 40 рублей.
 
Где и когда?
Музейный квартал
Тула, улица Металлистов
18 марта 2022, пятница
16:00
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Касса
SKYBORNE
Купить билет
7 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
СЛОТ
Купить билет
18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Лёха Никонов
Купить билет
9 апреля, суббота 18:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1400 ₽
LASCALA
Купить билет
10 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Маврин
Купить билет
26 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Театр Юрия Куклачева
Купить билет
19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
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