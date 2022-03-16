Выставка фотохудожника Алексея Коляскина

18 марта в Культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» (Тула, ул. Металлистов, д. 25) открывается персональная выставка тульского фотохудожника Алексея Коляскина. Уже более двух десятилетий он пристально вглядывается в яснополянскую природу, открывая в ней все новые «сюжеты», новые отсветы красоты и добра.

«Смотрю на весеннее выступление жизни – силы жизни одной и той же во всем: в траве, и в почках деревьев, и в цветках, и в насекомых, и птицах. И подумал, что мы, люди, имеем свойство отчасти подчиняться этой силе, сознавать ее в себе», – эти слова Льва Толстого из его дневника невольно всплывают в памяти при знакомстве с работами Алексея.

На выставке будут представлены более 60 фоторабот. Также в экспозицию войдут предметы из личной коллекции фотохудожника – уникальные фотокамеры и фотопринадлежности конца XIX – начала XX века, фотографии, сделанные в тульских ателье начала прошлого века.

Открытие выставки в 16.00. В рамках открытия будет представлен альбом фоторабот Алексея Коляскина «Ясная Поляна. Дом Л. Н. Толстого», выход которого был приурочен к 100-летию музея-усадьбы.

Выставка будет работать до 10 мая 2022 года. Посетить ее можно со среды по субботу с 11.00 до 19.00, по воскресеньям – с 10:00 до 18:00. Вход по билетам. Стоимость полного билета – 60 рублей, льготного – 40 рублей.