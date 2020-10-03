Выходные на Куликовом поле

Музеи Куликова поля в ближайшие выходные предлагают пешеходные и велоэкскурсии по мемориалам и полю сражения, прогулку по Епифани и квест на Красном холме, интерактивные лекции и тематические мастер-

Программа мероприятий на 3-4 октября:

3 октября

10.00 Конно-полевая прогулка с экскурсией «Два моста»

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино)

Для опытных всадников Конный двор музея-заповедника «Куликово поле» предлагает прогулки по полю сражения в сопровождении инструктора. Экскурсия верхом пройдет краем Зеленой Дубравы - легендарного лесного массива, где скрывался Засадный полк русского войска, принесший ему победу.

Участники спустятся к реке Смолке, определившей местоположение левого фланга русского войска, преодолеют два моста и выйдут на поле битвы.

Поклонники верховой езды смогут провести лошадь в разных ритмах - шагом и рысью, узнать о событиях, свершившихся в междуречье Дона и Непрядвы шесть веков назад, и насладиться природой северной

лесостепи, ставшей невольным участником сражения.

Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.

Возрастные рекомендации: 14+.

Стоимость билета: 2200 рублей с человека.

12.00 Интерактивная лекция «Средневековая кухня»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Музей приглашает в увлекательное путешествие в кулинарное прошлое. На интерактивной лекции расскажут о продуктах, которые были в ходу в средние века, о правилах приготовления блюд - каждодневных и праздничных, о традициях приема пищи в разных культурах и у населения Куликова поля.

Возрастные рекомендации: 8+.

Стоимость: вход свободный.

12.00 Велосипедная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Приглашаем почувствовать его масштабы на поле битвы. Добраться до места расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой

Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, можно на велосипеде. Это экологичное средство передвижения позволит ощутить дух степи, ее свободу и поможет взглянуть на Куликово поле с иного ракурса. Велосипед можно привезти свой или арендовать в пункте проката.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость: 350 рублей с человека. Прокат велосипеда оплачивается дополнительно – 250 рублей (2 часа).

13.00 Мастер-класс «Блины на пеньках»

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Блинами не удивишь, но такие мало кто готовил! Сотрудники музея расскажут, какие в древности использовали люди подручные материалы для приготовления пищи. Пригодится эта наука и современному туристу. Ведь в качестве походного примуса родом из древности — пенёк. На нем и традиционно замешанное блинное тесто легко превратится в ароматное румяное угощение.

Стоимость билета: 100 рублей.

Возрастные рекомендации: 10+.

Предварительная запись желательна!

14.00 Квест по территории мемориала «Путешествие в историю»

(Мемориал на Красном холме)

Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные

задания. Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно

найти у всех объектов мемориала.

Стоимость: 100 рублей с человека.

Возрастные рекомендации: 12+.

4 октября

10.00 Мастер-класс по заплетанию гривы

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Лошадь в степи – запоминающаяся картина. Часто мы представляем коня несущимся по бескрайним просторам, с развивающейся на ветру гривой. Кондиционер, расческа, резинка, атласные ленты легко превратят свободолюбивого исполина степи в музейного сотрудника, с которым и на празднике пообщаться в радость, и прокатиться на поле сражения. Аккуратная прическа и аксессуары подчеркивают природную грацию обитателей Конного двора, какого бы происхождения он ни был. На мастер-классе сотрудники музейной конюшни научат ухаживать за конской гривой и основным приемам создания причесок. Дети потренируются плести косы пони, взрослые - лошадкам.

Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые.

Стоимость билета: 100 рублей с человека.

11.00 Интерактивная программа «Богатырские игры»

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)





Приглашаем взрослых и детей на тренировку для настоящих богатырей. Посетителей ждет стрельба из лука в тире, бой на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость участия: 300 рублей с человека.

13.00 Пешеходная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Почувствовать его масштабы можно, оказавшись на поле сражения. Подойти к месту расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, решивший исход сражения, – все это поможет посетителям увидеть событие шестивековой давности глазами его героев.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость участия: 350 рублей с человека.

14.00 Тематическая экскурсия «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской»

(Мемориал на Красном холме)

На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве.

Возрастные рекомендации: 7+.

Стоимость билета: 100 рублей.

14.15 Игровая тематическая экскурсия «Осенины»

(Музей купеческого быта в Епифани) На встрече в музее пойдет разговор о народных приметах осени и традициях Куликова поля. Найдется время и для таких игр, как «Олень», «Калечина-Малечина», «Петушиные бои» и «Катание на каравае». Возрастные рекомендации: 6+. Стоимость билета: 100 рублей.

Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .