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Выходные на Куликовом поле

Выходные на Куликовом поле

Музеи Куликова поля в ближайшие выходные предлагают пешеходные и велоэкскурсии по мемориалам и полю сражения, прогулку по Епифани и квест на Красном холме, интерактивные лекции и тематические мастер-

Программа мероприятий на 3-4 октября:

3 октября
 

10.00 Конно-полевая прогулка с экскурсией «Два моста» 
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино)

Для опытных всадников Конный двор музея-заповедника «Куликово поле» предлагает прогулки по полю сражения в сопровождении инструктора. Экскурсия верхом пройдет краем Зеленой Дубравы - легендарного лесного массива, где скрывался Засадный полк русского войска, принесший ему победу.
 
Участники спустятся к реке Смолке, определившей местоположение левого фланга русского войска, преодолеют два моста и выйдут на поле битвы.
Поклонники верховой езды смогут провести лошадь в разных ритмах - шагом и рысью, узнать о событиях, свершившихся в междуречье Дона и Непрядвы шесть веков назад, и насладиться природой северной
лесостепи, ставшей невольным участником сражения.
 

Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.
Возрастные рекомендации: 14+.
Стоимость билета: 2200 рублей с человека.

 

12.00 Интерактивная лекция «Средневековая кухня»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Музей приглашает в увлекательное путешествие в кулинарное прошлое. На интерактивной лекции расскажут о продуктах, которые были в ходу в средние века, о правилах приготовления блюд  - каждодневных и праздничных, о традициях приема пищи в разных культурах и у населения Куликова поля.
 
 

Возрастные рекомендации: 8+.
Стоимость: вход свободный.

 

12.00 Велосипедная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Приглашаем почувствовать его масштабы на поле битвы. Добраться до места расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой
Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, можно на велосипеде. Это экологичное средство передвижения позволит ощутить дух степи, ее свободу и поможет взглянуть на Куликово поле с иного ракурса. Велосипед можно привезти свой или арендовать в пункте проката.
 

Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость: 350 рублей с человека. Прокат велосипеда оплачивается дополнительно – 250 рублей (2 часа).

 

13.00 Мастер-класс «Блины на пеньках»
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Блинами не удивишь, но такие мало кто готовил! Сотрудники музея расскажут, какие в древности использовали люди подручные материалы для приготовления пищи. Пригодится эта наука и современному туристу. Ведь в качестве походного примуса родом из древности — пенёк. На нем и традиционно замешанное блинное тесто легко превратится в ароматное румяное угощение.
 

Стоимость билета: 100 рублей.
Возрастные рекомендации: 10+.
Предварительная запись желательна!

 

14.00 Квест по территории мемориала «Путешествие в историю»
(Мемориал на Красном холме)

Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные
задания.  Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно
найти у всех объектов мемориала.
 

Стоимость: 100 рублей с человека. 
Возрастные рекомендации: 12+.

 
4 октября
 
10.00 Мастер-класс по заплетанию гривы
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 
Лошадь в степи –  запоминающаяся картина. Часто мы представляем коня несущимся по бескрайним просторам, с развивающейся на ветру гривой. Кондиционер, расческа, резинка, атласные ленты легко превратят свободолюбивого исполина степи в музейного сотрудника, с которым и на празднике пообщаться в радость, и прокатиться на поле сражения. 
 
Аккуратная прическа и аксессуары подчеркивают природную грацию обитателей Конного двора, какого бы происхождения он ни был. На мастер-классе сотрудники музейной конюшни научат  ухаживать за конской
гривой и основным приемам создания причесок. Дети потренируются плести косы пони, взрослые - лошадкам.
 
Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые.
Стоимость билета: 100 рублей с человека. 
 
11.00 Интерактивная программа «Богатырские игры»
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 

 
Приглашаем взрослых и детей на тренировку для настоящих богатырей. Посетителей ждет стрельба из
лука в тире, бой на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться
в них.
 
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость участия: 300 рублей с человека. 
 
13.00 Пешеходная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
 
Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Почувствовать его масштабы можно, оказавшись на поле сражения. Подойти к месту расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, решивший исход сражения, – все это поможет посетителям увидеть событие шестивековой давности глазами его героев.
 
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость участия: 350 рублей с человека. 
 
14.00 Тематическая экскурсия «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской»
(Мемориал на Красном холме)
 
На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца
Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве.
 
 
Возрастные рекомендации: 7+.
Стоимость билета: 100 рублей. 
 
14.15 Игровая тематическая экскурсия «Осенины»
(Музей купеческого быта в Епифани)
 
 
На встрече в музее пойдет разговор о народных приметах осени и традициях Куликова поля. Найдется время и для таких игр, как «Олень», «Калечина-Малечина», «Петушиные бои» и «Катание на каравае».
 
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета: 100 рублей. 
 
Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .
Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
3 октября 2020, суббота
10:00
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4 октября 2020, воскресенье
10:00
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Касса
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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12 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Автобусный тур «Куликово поле»
Купить билет
4 октября - 4 ноября
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Музыка в темноте
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26 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-3000 ₽
Олег Митяев
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
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19 ноября, четверг 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
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