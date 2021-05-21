афиша
афиша
Регистрация
Уикенд на «Октаве»

Уикенд на «Октаве»

Старт цикла лекций по современному искусству, гончарная мастерская, мастер-класс по лазерной резке и занятия «Мастерской родительства» — событийная программа творческого индустриального кластера «Октава» на этот уикенд. 
 

21 мая в 18.00 в рамках цикла «Мастерская родительства» пройдет
лекция «Сближение: доверительные отношения с ребёнком — что это?» О
доверительных отношениях между родителями и детьми написано немало
книг. Но как прочувствовать, что же это такое на самом деле? Психолог и
логопед Мария Мишина расскажет о шести базовых движениях по Руэлле
Франк, а также даст практические задания. Лекция рассчитана на родителей и детей от 0 до 7 лет. Регистрация по ссылке.
 
Сразу несколько мероприятий пройдут в субботу, 22 мая, в 15.00.
 
На мастер-классе по лазерной резке «Подставка под телефон» можно будет
создать свой макет с эксклюзивной гравировкой в программе CorelDRAW, а
затем воплотить его в жизнь с помощью лазерного станка.
 
Регистрация в сообщениях группы ВТШ «ВКонтакте» или по телефону: 8-(958)-869-94-97 с 10.00 до 19.00 (по будням).
 
Для детей в рамках проекта «Мейкер-студия с Евгенией Виноградовой на
Октаве» параллельно пройдет мастер-класс «Поп-ап открытка по мотивам
Гарри Поттера», которая перенесет получателя прямиком в Хогвартс!
Регистрация по ссылке.
 
Кульминация субботы — старт цикла лекций «Арт на Октаве». Первое
мероприятие — лекция Сабины Чагиной, куратора направления URBAN ART
Фонда поддержки современного искусства Винзавод, основателя Биеннале
уличного искусства АРТМОССФЕРА. Сабина расскажет о трансформации
уличного искусства (от предпосылок в античности до настоящего времени),
ключевых фигурах и феноменах уличного искусства (Жане-Мишеле Баскиа,
Ките Харинге, Os Gemeos, Бэнкси) и поделится опытом работы с
отечественными художниками на примере «АРТМОССФЕРЫ» — инициатора и организатора одноименной Биеннале уличного искусства. Регистрация по ссылке.
 
Завершится эта неделя мастер-классом в гончарной мастерской вместе
с Денисом Кохановым, на котором можно сделать глиняную тарелочку по
собственному дизайну. Первое занятие из двух пройдет в воскресенье, 23 мая, в 14.00. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
21 мая 2021, пятница
12:00
 В календарь
 В календарь
21 мая 2021, пятница
21:00
 В календарь
 В календарь
22 мая 2021, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
Купить билет
5 июня, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Пешая экскурсия вокруг кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
23 - 30 мая
Центр приема гостей Тульской области
Нрав
Купить билет
22 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Скандал заказывали?
Купить билет
13 июня, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
29 мая, суббота 11:00
Центр приема гостей Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.