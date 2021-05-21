Уикенд на «Октаве»

Старт цикла лекций по современному искусству, гончарная мастерская, мастер-класс по лазерной резке и занятия «Мастерской родительства» — событийная программа творческого индустриального кластера «Октава» на этот уикенд.



21 мая в 18.00 в рамках цикла «Мастерская родительства» пройдет

лекция «Сближение: доверительные отношения с ребёнком — что это?» О

доверительных отношениях между родителями и детьми написано немало

книг. Но как прочувствовать, что же это такое на самом деле? Психолог и

логопед Мария Мишина расскажет о шести базовых движениях по Руэлле

Регистрация по ссылке. Франк, а также даст практические задания. Лекция рассчитана на родителей и детей от 0 до 7 лет.

Сразу несколько мероприятий пройдут в субботу, 22 мая, в 15.00.

На мастер-классе по лазерной резке «Подставка под телефон» можно будет

создать свой макет с эксклюзивной гравировкой в программе CorelDRAW, а

затем воплотить его в жизнь с помощью лазерного станка.

Регистрация в сообщениях группы ВТШ «ВКонтакте» или по телефону: 8-(958)-869-94-97 с 10.00 до 19.00 (по будням).

Для детей в рамках проекта «Мейкер-студия с Евгенией Виноградовой на

Октаве» параллельно пройдет мастер-класс «Поп-ап открытка по мотивам

Гарри Поттера», которая перенесет получателя прямиком в Хогвартс!

Регистрация по ссылке.

Кульминация субботы — старт цикла лекций «Арт на Октаве». Первое

мероприятие — лекция Сабины Чагиной, куратора направления URBAN ART

Фонда поддержки современного искусства Винзавод, основателя Биеннале

уличного искусства АРТМОССФЕРА. Сабина расскажет о трансформации

уличного искусства (от предпосылок в античности до настоящего времени),

ключевых фигурах и феноменах уличного искусства (Жане-Мишеле Баскиа,

Ките Харинге, Os Gemeos, Бэнкси) и поделится опытом работы с

отечественными художниками на примере «АРТМОССФЕРЫ» — инициатора и организатора одноименной Биеннале уличного искусства. Регистрация по ссылке

Завершится эта неделя мастер-классом в гончарной мастерской вместе

с Денисом Кохановым, на котором можно сделать глиняную тарелочку по