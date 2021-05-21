Уикенд на «Октаве»
Старт цикла лекций по современному искусству, гончарная мастерская, мастер-класс по лазерной резке и занятия «Мастерской родительства» — событийная программа творческого индустриального кластера «Октава» на этот уикенд.
21 мая в 18.00 в рамках цикла «Мастерская родительства» пройдет
лекция «Сближение: доверительные отношения с ребёнком — что это?» О
доверительных отношениях между родителями и детьми написано немало
книг. Но как прочувствовать, что же это такое на самом деле? Психолог и
логопед Мария Мишина расскажет о шести базовых движениях по Руэлле
Франк, а также даст практические задания. Лекция рассчитана на родителей и детей от 0 до 7 лет. Регистрация по ссылке.
Сразу несколько мероприятий пройдут в субботу, 22 мая, в 15.00.
На мастер-классе по лазерной резке «Подставка под телефон» можно будет
создать свой макет с эксклюзивной гравировкой в программе CorelDRAW, а
затем воплотить его в жизнь с помощью лазерного станка.
Регистрация в сообщениях группы ВТШ «ВКонтакте» или по телефону: 8-(958)-869-94-97 с 10.00 до 19.00 (по будням).
Для детей в рамках проекта «Мейкер-студия с Евгенией Виноградовой на
Октаве» параллельно пройдет мастер-класс «Поп-ап открытка по мотивам
Гарри Поттера», которая перенесет получателя прямиком в Хогвартс!
Регистрация по ссылке.
Кульминация субботы — старт цикла лекций «Арт на Октаве». Первое
мероприятие — лекция Сабины Чагиной, куратора направления URBAN ART
Фонда поддержки современного искусства Винзавод, основателя Биеннале
уличного искусства АРТМОССФЕРА. Сабина расскажет о трансформации
уличного искусства (от предпосылок в античности до настоящего времени),
ключевых фигурах и феноменах уличного искусства (Жане-Мишеле Баскиа,
Ките Харинге, Os Gemeos, Бэнкси) и поделится опытом работы с
отечественными художниками на примере «АРТМОССФЕРЫ» — инициатора и организатора одноименной Биеннале уличного искусства. Регистрация по ссылке.
Завершится эта неделя мастер-классом в гончарной мастерской вместе
с Денисом Кохановым, на котором можно сделать глиняную тарелочку по
собственному дизайну. Первое занятие из двух пройдет в воскресенье, 23 мая, в 14.00. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
21 мая 2021, пятница
12:00
21 мая 2021, пятница
21:00
22 мая 2021, суббота
12:00
22 мая 2021, суббота
21:00
23 мая 2021, воскресенье
12:00
23 мая 2021, воскресенье
21:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
23 - 30 мая
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
29 мая, суббота 11:00