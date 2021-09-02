Творческая встреча с Марией Протас

4 сентября в творческом кластере «Октава» пройдет творческая встреча с автором комикса «Дешево и сердито» — Марией Протас.

Для тех, кто (вдруг) не слышал об этой молодой художнице из Кемерово, рассказываем: последние 4 года Мария работала над комиксом «Дешево и сердито», в котором рассказывала о странствиях бездомного парня по имени Дид.



Каждую неделю девушка выкладывала в свою социальную сеть несколько новых страниц этой истории и собрала вокруг себя десятки тысяч преданных читателей. В 2020 году «Дешево и сердито» стало самым обсуждаемым комиксом в России.