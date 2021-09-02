Творческая встреча с Марией Протас
4 сентября в творческом кластере «Октава» пройдет творческая встреча с автором комикса «Дешево и сердито» — Марией Протас.
Для тех, кто (вдруг) не слышал об этой молодой художнице из Кемерово, рассказываем: последние 4 года Мария работала над комиксом «Дешево и сердито», в котором рассказывала о странствиях бездомного парня по имени Дид.
Каждую неделю девушка выкладывала в свою социальную сеть несколько новых страниц этой истории и собрала вокруг себя десятки тысяч преданных читателей. В 2020 году «Дешево и сердито» стало самым обсуждаемым комиксом в России.
Каждую неделю девушка выкладывала в свою социальную сеть несколько новых страниц этой истории и собрала вокруг себя десятки тысяч преданных читателей. В 2020 году «Дешево и сердито» стало самым обсуждаемым комиксом в России.
Мария поделится лайфхаками по созданию комиксов, расскажет, почему выбрала такой путь и что ждет тех, кто захочет пойти «по ее стопам».
Стоимость: бесплатно. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Стоимость: бесплатно. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
4 сентября 2021, суббота
17:00
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽