Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»
6 июня в Музее станка в кластере «Октава» начинает работать курс для детей от 6 до 9 лет, на котором они вместе с педагогом и филологом Евгений Губской изучат главные сюжеты детской литературы и создадут театральную постановку по мотивам прочитанных книг.
Курс будет включать в себя цикл из 4 занятий: сначала дети погрузятся в художественные тексты и будут изучать героев и мир, в котором они существуют. Далее ребята займутся постановкой театра теней. Завершится цикл выступлением детей и розыгрышем сцен.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
13 июня 2021, воскресенье
16:00
20 июня 2021, воскресенье
16:00
27 июня 2021, воскресенье
16:00
4 июля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 июня, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
20 - 27 июня