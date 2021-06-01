Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»

6 июня в Музее станка в кластере «Октава» начинает работать курс для детей от 6 до 9 лет, на котором они вместе с педагогом и филологом Евгений Губской изучат главные сюжеты детской литературы и создадут театральную постановку по мотивам прочитанных книг.

Курс будет включать в себя цикл из 4 занятий: сначала дети погрузятся в художественные тексты и будут изучать героев и мир, в котором они существуют. Далее ребята займутся постановкой театра теней. Завершится цикл выступлением детей и розыгрышем сцен.