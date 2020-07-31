Танцевальная пятница в «Типографии»
«Типография» открывает серию летних танцевальных вечеров. Каждую пятницу в 19.00 будут проходить встречи, состоящие из открытых мастер-классов и непосредственно танцевальной практики (джемов). Формат таков: сначала обучение движениям, а затем попытки делать их под музыку.
Вам научат импровизировать как сольно, так и в парах.
Включать будут джаз, электросвинг и, возможно, немножко рок-н-ролла.
Вы научитесь слушать и понимать эту музыку.
Вы научитесь слушать и понимать эту музыку.
Движения покажут преподаватели джазовых танцев Ксения Сапрыкина и Филипп Быков.
Важная составляющая танцевального вечера - это общение. Приходите одни или с друзьями, знакомьтесь и общайтесь. Дресс-кода нет (кроме удобной обуви конечно), танцевальный опыт не требуется.
Вход: свободный взнос.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
31 июля 2020, пятница
19:00
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽