Онлайн-конференция для будущих молодоженов

27 декабря команда Светланы Дементьевой WEDDING LADYAS проведёт свадебную онлайн-конференцию для будущих молодожёнов Тулы и Тульской области.

В связи с ограничениями пандемии, организаторы не смогут собрать молодожёнов традиционно на проект офлайн, но они все же решили не сидеть сложа руки и повышать оптимизм будущих заказчиков несмотря ни на что! Так родилась идея онлайн-конференции, которую проведут вместе со свадебными специалистами Тулы и Алексеем Кабановым, который согласился, вместе с супругой Розалией, поддержать пары в это время сомнений.

Конференция продлится полтора часа в закрытом аккаунте ZOOM , поэтому регистрация на мероприятие обязательна. Вас добавят в отдельный чат, где будет размещена ссылка на конференцию 27.12 и все контакты специалистов.

За время конференции пары познакомятся, в игровой и динамичной форме, с 10 самыми нужными специалистами для свадьбы, а так же примут участие в розыгрыше полезных для свадебного бюджета призов. Общий призовой фонд составит 100000 руб. Именно Алексей и Роза Кабановы проведут розыгрыш и назовут имена счастливых обладателей подарков.