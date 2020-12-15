Онлайн-конференция для будущих молодоженов
27 декабря команда Светланы Дементьевой WEDDING LADYAS проведёт свадебную онлайн-конференцию для будущих молодожёнов Тулы и Тульской области.
В связи с ограничениями пандемии, организаторы не смогут собрать молодожёнов традиционно на проект офлайн, но они все же решили не сидеть сложа руки и повышать оптимизм будущих заказчиков несмотря ни на что! Так родилась идея онлайн-конференции, которую проведут вместе со свадебными специалистами Тулы и Алексеем Кабановым, который согласился, вместе с супругой Розалией, поддержать пары в это время сомнений.
Конференция продлится полтора часа в закрытом аккаунте ZOOM , поэтому регистрация на мероприятие обязательна. Вас добавят в отдельный чат, где будет размещена ссылка на конференцию 27.12 и все контакты специалистов.
За время конференции пары познакомятся, в игровой и динамичной форме, с 10 самыми нужными специалистами для свадьбы, а так же примут участие в розыгрыше полезных для свадебного бюджета призов. Общий призовой фонд составит 100000 руб. Именно Алексей и Роза Кабановы проведут розыгрыш и назовут имена счастливых обладателей подарков.
Не пропустите это предновогоднее приключение!
Регистрация по телефону 8-905-114-7174 или в Instagram.
Регистрация по телефону 8-905-114-7174 или в Instagram.
Где и когда?
Тула, Тула
27 декабря 2020, воскресенье
18:00
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
2 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1400 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽