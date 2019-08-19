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Самовар Треффен

Самовар Треффен

На территории горнолыжного курорта «Малахово» пройдет слет любителей мотоциклов с коляской (наиболее известных во всем мире как Sidecar).

Впервые в Тульской области пройдут соревнования среди юнимото. Здесь состоится этап чемпионата России. Юнимото — это одноколесный мотоцикл, придуманный в конце 80-х годов XX века Вильямом Нассау.

Во всем остальном формат фестиваля останется прежним. Гостей и участников по-прежнему ожидают кольцевые гонки, драг-рейсинг и подъем в гору. Призы получат как самые бывалые путешественники, так и байкеры, внесшие наибольший вклад в развитие темы «колясок».

Кроме соревновательной части гостей ждет:

  • Выставка известных Sidecar
  • Живая музыка приглашенных артистов
  • Зона для настоящих мужчин – барбершоп
  • Мотомастерские
  • Фуд — корт на любой вкус
  • Кальянная зона
  • Фотоуголок с популярным Sidecar
  • Атрибутика с логотипом мотофестиваля – «Самовар – Треффен»

Программа фестиваля

23 августа

14.00 Прибытие на горнолыжный курорт «Малахово». Заезд, размещение.

18.00 Концертно-развлекательная программа.

24 АВГУСТА

10.30-13.00 Мотопарад.Сбор колонны мотоциклистов будет осуществляться в самом сердце Тулы – на Площади Ленина. Через 30 минут колонна начнет движение из центра города и охватит все значимые улицы, а затем отправится в сторону «Малахово».

14.00 Первый этап Чемпионата мира по гонкам на унимото

14.00 Кольцевая гонка

16.00 Ралли «Прыгай в коляску»

18.00 Соревнование «Царь горы»

20.00 Награждение победителей. Концертно-развлекательная программа.

25 августа

14.00 Закрытие мотофестиваля

 

Где и когда?
Малахово
поселок Малахово, Тульская область, Щёкинский район, п. Малахово
23 августа 2019, пятница
18:00
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24 августа 2019, суббота
10:30
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24 августа 2019, суббота
18:00
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