Самовар Треффен
На территории горнолыжного курорта «Малахово» пройдет слет любителей мотоциклов с коляской (наиболее известных во всем мире как Sidecar).
Впервые в Тульской области пройдут соревнования среди юнимото. Здесь состоится этап чемпионата России. Юнимото — это одноколесный мотоцикл, придуманный в конце 80-х годов XX века Вильямом Нассау.
Во всем остальном формат фестиваля останется прежним. Гостей и участников по-прежнему ожидают кольцевые гонки, драг-рейсинг и подъем в гору. Призы получат как самые бывалые путешественники, так и байкеры, внесшие наибольший вклад в развитие темы «колясок».
Кроме соревновательной части гостей ждет:
- Выставка известных Sidecar
- Живая музыка приглашенных артистов
- Зона для настоящих мужчин – барбершоп
- Мотомастерские
- Фуд — корт на любой вкус
- Кальянная зона
- Фотоуголок с популярным Sidecar
- Атрибутика с логотипом мотофестиваля – «Самовар – Треффен»
Программа фестиваля
14.00 Прибытие на горнолыжный курорт «Малахово». Заезд, размещение.
18.00 Концертно-развлекательная программа.
10.30-13.00 Мотопарад.Сбор колонны мотоциклистов будет осуществляться в самом сердце Тулы – на Площади Ленина. Через 30 минут колонна начнет движение из центра города и охватит все значимые улицы, а затем отправится в сторону «Малахово».
14.00 Первый этап Чемпионата мира по гонкам на унимото
14.00 Кольцевая гонка
16.00 Ралли «Прыгай в коляску»
18.00 Соревнование «Царь горы»
20.00 Награждение победителей. Концертно-развлекательная программа.
14.00 Закрытие мотофестиваля