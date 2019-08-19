На территории горнолыжного курорта «Малахово» пройдет слет любителей мотоциклов с коляской (наиболее известных во всем мире как Sidecar).

Впервые в Тульской области пройдут соревнования среди юнимото. Здесь состоится этап чемпионата России. Юнимото — это одноколесный мотоцикл, придуманный в конце 80-х годов XX века Вильямом Нассау.

Во всем остальном формат фестиваля останется прежним. Гостей и участников по-прежнему ожидают кольцевые гонки, драг-рейсинг и подъем в гору. Призы получат как самые бывалые путешественники, так и байкеры, внесшие наибольший вклад в развитие темы «колясок».

Кроме соревновательной части гостей ждет:

Выставка известных Sidecar

Живая музыка приглашенных артистов

Зона для настоящих мужчин – барбершоп

Мотомастерские

Фуд — корт на любой вкус

Кальянная зона

Фотоуголок с популярным Sidecar

Атрибутика с логотипом мотофестиваля – «Самовар – Треффен»

Программа фестиваля