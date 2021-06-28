Психология супружества: как развиваются отношения с партнером?

1 июля в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Отношения с супругом/партнером/любимым человеком составляют одну из самых значимых частей жизни. В них мы получаем удовлетворение своих потребностей, близость, радость взаимного самораскрытия, доверие, поддержку, заботу. Но и можем испытывать ни с чем не сравнимые страдание и одиночество. При этом, мы, как правило, мало знаем о том, каким психологическим закономерностям подчиняются отношения с партнером, что для них нормально, а что нет.

На лекции мы поговорим о стадиях развития отношений; рассмотрим закономерности и кризисы; поговорим о мотивации вступления в брак; коснемся таких вопросов как супружеские ожидания, супружеские роли и супружеский стиль; попробуем разобраться в том, как же строятся гармоничные супружеские отношения.

Спикер: Бородачева Ольга, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Тульского государственного университета, консультирующий психолог.