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Психология супружества: как развиваются отношения с партнером?

Психология супружества: как развиваются отношения с партнером?

1 июля в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Отношения с супругом/партнером/любимым человеком составляют одну из самых значимых частей жизни. В них мы получаем удовлетворение своих потребностей, близость, радость взаимного самораскрытия, доверие, поддержку, заботу. Но и можем испытывать ни с чем не сравнимые страдание и одиночество. При этом, мы, как правило, мало знаем о том, каким психологическим закономерностям подчиняются отношения с партнером, что для них нормально, а что нет.

На лекции мы поговорим о стадиях развития отношений; рассмотрим закономерности и кризисы; поговорим о мотивации вступления в брак; коснемся таких вопросов как супружеские ожидания, супружеские роли и супружеский стиль; попробуем разобраться в том, как же строятся гармоничные супружеские отношения.
 
Спикер: Бородачева Ольга, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Тульского государственного университета, консультирующий психолог.
 
Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
1 июля 2021, четверг
19:00
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Касса
Красная Плесень
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17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
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Мастерская родительства. Как помочь ребёнку пережить неприятный опыт?
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