Психология супружества: как развиваются отношения с партнером?
1 июля в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Отношения с супругом/партнером/любимым человеком составляют одну из самых значимых частей жизни. В них мы получаем удовлетворение своих потребностей, близость, радость взаимного самораскрытия, доверие, поддержку, заботу. Но и можем испытывать ни с чем не сравнимые страдание и одиночество. При этом, мы, как правило, мало знаем о том, каким психологическим закономерностям подчиняются отношения с партнером, что для них нормально, а что нет.
На лекции мы поговорим о стадиях развития отношений; рассмотрим закономерности и кризисы; поговорим о мотивации вступления в брак; коснемся таких вопросов как супружеские ожидания, супружеские роли и супружеский стиль; попробуем разобраться в том, как же строятся гармоничные супружеские отношения.
Спикер: Бородачева Ольга, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Тульского государственного университета, консультирующий психолог.
Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
1 июля 2021, четверг
19:00
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 июля, четверг 18:30
₽ Билеты: 300 ₽
9 июля, пятница 19:00
₽ Билеты: 5000 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
3 июля, суббота 14:00
₽ Билеты: 500 ₽