Психологический клуб. Внутренний критик: кто он и как с ним договариваться
20 июля в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Внутренний критик знаком нам с ранних лет. Какие функции он выполняет для нас? Он вредит или помогает? И можно ли с ним договориться?
Участники встречи смогут прислушаться к своему внутреннему критику, поисследовать его структуру, поискать более комфортный для себя вариант взаимодействия с ним и обнаружить свои дополнительные ресурсы.
Спикер: Наталья Плужникова — практический психолог, гештальт-терапевт, представитель Московского интститута гештальта и психодрамы в Туле.
Стоимость: 350 руб. Регистрация по ссылке.
Стоимость: 350 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
20 июля 2021, вторник
19:00
24 июля - 21 августа
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽