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Психологический клуб. Внутренний критик: кто он и как с ним договариваться

Психологический клуб. Внутренний критик: кто он и как с ним договариваться

20 июля в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Внутренний критик знаком нам с ранних лет. Какие функции он выполняет для нас? Он вредит или помогает? И можно ли с ним договориться?

Участники встречи смогут прислушаться к своему внутреннему критику, поисследовать его структуру, поискать более комфортный для себя вариант взаимодействия с ним и обнаружить свои дополнительные ресурсы. 
 
Спикер: Наталья Плужникова — практический психолог, гештальт-терапевт, представитель Московского интститута гештальта и психодрамы в Туле.

Стоимость: 350 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
20 июля 2021, вторник
19:00
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 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
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М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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 ₽  Билеты: 1100 ₽
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 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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