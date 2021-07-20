Психологический клуб. Внутренний критик: кто он и как с ним договариваться

20 июля в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Внутренний критик знаком нам с ранних лет. Какие функции он выполняет для нас? Он вредит или помогает? И можно ли с ним договориться?

Участники встречи смогут прислушаться к своему внутреннему критику, поисследовать его структуру, поискать более комфортный для себя вариант взаимодействия с ним и обнаружить свои дополнительные ресурсы.