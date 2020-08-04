Психологический клуб «Внутренний ребёнок: как вернуть спонтанность»
8 августа в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.
Говорят, что творческий человек – это ребенок, который выжил. То есть, сохранил контакт со своей детской частью – спонтанной, живой, настоящей. Именно это позволяет не только создавать творческие продукты, но и, в целом, творить и вытворять свою жизнь.
В практической части будет много творчества и работы с метафорическими картами.
Стоимость: 200 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 августа 2020, суббота
16:00
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
12 сентября, суббота 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
9 августа, воскресенье 09:45
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽