Психологический клуб «Внутренний ребёнок: как вернуть спонтанность»

8 августа в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.

Говорят, что творческий человек – это ребенок, который выжил. То есть, сохранил контакт со своей детской частью – спонтанной, живой, настоящей. Именно это позволяет не только создавать творческие продукты, но и, в целом, творить и вытворять свою жизнь.

В практической части будет много творчества и работы с метафорическими картами.

Стоимость: 200 р.