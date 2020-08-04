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Психологический клуб «Внутренний ребёнок: как вернуть спонтанность»

Психологический клуб «Внутренний ребёнок: как вернуть спонтанность»

8 августа в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.
Говорят, что творческий человек – это ребенок, который выжил. То есть, сохранил контакт со своей детской частью – спонтанной, живой, настоящей. Именно это позволяет не только создавать творческие продукты, но и, в целом, творить и вытворять свою жизнь.

В практической части будет много творчества и работы с метафорическими картами.
 
Стоимость: 200 р. 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 августа 2020, суббота
16:00
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Касса
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Ундервуд
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Дора
Купить билет
12 сентября, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Путешествие «Прием во дворце»
Купить билет
9 августа, воскресенье 09:45
Богородицкий дворец-музей и парк
 ₽  Билеты: 2100-2500 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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