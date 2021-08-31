афиша
афиша
Регистрация
Психологический клуб: мотивация

Психологический клуб: мотивация

4 сентября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Как работает мотивация. Сила воли и насилие: есть ли разница? Какие ошибки мы совершаем, пытаясь себя мотивировать?

Нас всех учили «не быть тряпкой» и «зажать волю в кулак», чтобы достичь нужного результата. Мы отчаянно старались, но не всегда приходили к финишу довольными и получившими похвалу.
 
Можно ли в своей взрослой жизни наладить мотивацию без насилия и при чём здесь гештальт-терапия? На встрече поговорим о взглядах гештальт-терапии на мотивацию и об основных ошибках, которые мы все совершаем, двигаясь к желанной цели.
 
Всем замотивированным на получение информации по этой теме наш спикер Наталья Плужникова, гештальт-терапевт и представитель МИГИП, расскажет нюансы устройства мотивации через призму гештальт-подхода и ответит на вопросы про обучение гештальт-терапии в Туле.

Стоимость: 250 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 сентября 2021, суббота
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Операция Пластилин
Купить билет
7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
Купить билет
24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Изумрудный город
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Оргия Праведников
Купить билет
2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Черный вторник
Купить билет
3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Отава Ё
Купить билет
10 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.