Психологический клуб: мотивация

4 сентября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Как работает мотивация. Сила воли и насилие: есть ли разница? Какие ошибки мы совершаем, пытаясь себя мотивировать?

Нас всех учили «не быть тряпкой» и «зажать волю в кулак», чтобы достичь нужного результата. Мы отчаянно старались, но не всегда приходили к финишу довольными и получившими похвалу.

Можно ли в своей взрослой жизни наладить мотивацию без насилия и при чём здесь гештальт-терапия? На встрече поговорим о взглядах гештальт-терапии на мотивацию и об основных ошибках, которые мы все совершаем, двигаясь к желанной цели.