Психологический клуб: мотивация
4 сентября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Как работает мотивация. Сила воли и насилие: есть ли разница? Какие ошибки мы совершаем, пытаясь себя мотивировать?
Нас всех учили «не быть тряпкой» и «зажать волю в кулак», чтобы достичь нужного результата. Мы отчаянно старались, но не всегда приходили к финишу довольными и получившими похвалу.
Можно ли в своей взрослой жизни наладить мотивацию без насилия и при чём здесь гештальт-терапия? На встрече поговорим о взглядах гештальт-терапии на мотивацию и об основных ошибках, которые мы все совершаем, двигаясь к желанной цели.
Всем замотивированным на получение информации по этой теме наш спикер Наталья Плужникова, гештальт-терапевт и представитель МИГИП, расскажет нюансы устройства мотивации через призму гештальт-подхода и ответит на вопросы про обучение гештальт-терапии в Туле.
Стоимость: 250 руб. Регистрация по ссылке.
Стоимость: 250 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 сентября 2021, суббота
18:00
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽