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Психологический клуб: Как работает мотивация

Психологический клуб: Как работает мотивация

25 сентября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Как работает мотивация. Сила воли и насилие: есть ли разница? Какие ошибки мы совершаем, пытаясь себя мотивировать?

Нас всех учили «не быть тряпкой» и «зажать волю в кулак», чтобы достичь нужного результата. Мы отчаянно старались, но не всегда приходили к финишу довольными и получившими похвалу.
 
Можно ли в своей взрослой жизни наладить мотивацию без насилия и при чём здесь гештальт-терапия? На встрече поговорим о взглядах гештальт-терапии на мотивацию и об основных ошибках, которые мы все совершаем, двигаясь к желанной цели.
 
Стоимость: 250 руб. Регистрация по ссылке.

 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 сентября 2021, суббота
17:30
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Хабиб и Ваня Дмитриенко
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4 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
13 ноября, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
ЙОРШ
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Александр Малинин
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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