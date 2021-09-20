Психологический клуб: Как работает мотивация
25 сентября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Как работает мотивация. Сила воли и насилие: есть ли разница? Какие ошибки мы совершаем, пытаясь себя мотивировать?
Нас всех учили «не быть тряпкой» и «зажать волю в кулак», чтобы достичь нужного результата. Мы отчаянно старались, но не всегда приходили к финишу довольными и получившими похвалу.
Можно ли в своей взрослой жизни наладить мотивацию без насилия и при чём здесь гештальт-терапия? На встрече поговорим о взглядах гештальт-терапии на мотивацию и об основных ошибках, которые мы все совершаем, двигаясь к желанной цели.
Стоимость: 250 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 сентября 2021, суббота
17:30
4 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
13 ноября, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽