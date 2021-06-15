Психологический клуб. Этнопсихология: Почему нам трудно понять друг друга?
17 июня в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Современный мир открывает возможности для коммуникации между континентами, странами и народами. Формируются международные связи, развивается трудовая, академическая мобильность, туризм.
Может показаться, что основными причинами нарушениям коммуникации между представителями разных национальностей является языковой барьер и стереотипы. Однако даже при знании языка и лояльности друг к другу представители разных национальностей не могут избежать недопонимания, которое может стать причиной конфликтов.
На лекции мы познакомимся с основными достижениями этнопсихологии – науки, изучающей теоретические и прикладные аспекты проявления национальных менталитетов.
Узнаем:
- почему представители разных национальностей, говорящие об одном и том же не всегда понимают друг друга;
- как язык отражает национальное сознание человека;
- как национальный менталитет влияет на различные стороны жизни общества;
- зачем перед поездкой в другую страну стоит почитать народные сказки.
Спикер: Филиппова Светлана, кандидат психологических наук, психолог-консультант, доцент Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.
Стоимость: 300 руб. Регистрация по ссылке.
Стоимость: 300 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 июня 2021, четверг
19:00
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 300-500 ₽
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
20 - 27 июня
20 июня, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 700 ₽