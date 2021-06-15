Психологический клуб. Этнопсихология: Почему нам трудно понять друг друга?

17 июня в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Современный мир открывает возможности для коммуникации между континентами, странами и народами. Формируются международные связи, развивается трудовая, академическая мобильность, туризм.

Может показаться, что основными причинами нарушениям коммуникации между представителями разных национальностей является языковой барьер и стереотипы. Однако даже при знании языка и лояльности друг к другу представители разных национальностей не могут избежать недопонимания, которое может стать причиной конфликтов.

На лекции мы познакомимся с основными достижениями этнопсихологии – науки, изучающей теоретические и прикладные аспекты проявления национальных менталитетов.

Узнаем:

почему представители разных национальностей, говорящие об одном и том же не всегда понимают друг друга;

как язык отражает национальное сознание человека;

как национальный менталитет влияет на различные стороны жизни общества;

зачем перед поездкой в другую страну стоит почитать народные сказки.