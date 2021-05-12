Презентация новой книги Дениса Бычихина

16 мая в Тульском театре «Эрмитаж» состоится презентация книги тульского автора, философа и поэта Дениса Бычихина «Слова и знаки препинания».

Поэтический сборник посвящен исследованию предназначения слов. Каждый раз автор видит их и показывает читателям по-новому. На страницах книги вновь и вновь возникают разные попытки проникнуть в суть слова. «Если Бог дал человеку литературу, то он чего-то ждёт от этого феномена. Возможно, написанное на земле что-то прибавляет во Вселенной, и это часть большого замысла».бесплатно.