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Презентация новой книги Дениса Бычихина

Презентация новой книги Дениса Бычихина

16 мая в Тульском театре «Эрмитаж» состоится презентация книги тульского автора, философа и поэта Дениса Бычихина «Слова и знаки препинания».
 
Поэтический сборник посвящен исследованию предназначения слов. Каждый раз автор видит их и показывает читателям по-новому. На страницах книги вновь и вновь возникают разные попытки проникнуть в суть слова. «Если Бог дал человеку литературу, то он чего-то ждёт от этого феномена. Возможно, написанное на земле что-то прибавляет во Вселенной, и это часть большого замысла».

Стоимость: бесплатно. Регистрация по ссылке
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
16 мая 2021, воскресенье
17:00
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 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
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