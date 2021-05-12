Презентация новой книги Дениса Бычихина
16 мая в Тульском театре «Эрмитаж» состоится презентация книги тульского автора, философа и поэта Дениса Бычихина «Слова и знаки препинания».
Поэтический сборник посвящен исследованию предназначения слов. Каждый раз автор видит их и показывает читателям по-новому. На страницах книги вновь и вновь возникают разные попытки проникнуть в суть слова. «Если Бог дал человеку литературу, то он чего-то ждёт от этого феномена. Возможно, написанное на земле что-то прибавляет во Вселенной, и это часть большого замысла».
Стоимость: бесплатно. Регистрация по ссылке.
Стоимость: бесплатно. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
16 мая 2021, воскресенье
17:00
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
29 мая, суббота 11:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
29 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
28 мая, пятница 21:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽