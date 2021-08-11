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Праздничная встреча друзей

Праздничная встреча друзей

14 августа в тульском рок-клубе «М2» пройдет праздничная встреча друзей.

Красивая музыка, неожиданные дуэты, яркие трио! Сюрпризы и подарки!

Гости:
 
  • Неструева Евгения – вокал, гитара, укулеле, клавиши; 
  • Александр Митюшин – вокал, гитара;
  • Наталья Колюпанова – вокал;
  • Гр. «Цвет зеркала» - вокал, гитара; 
  • Дарья Кузнецова – вокал, флейта, укулеле; 
  • Юрий Ткачев – вокал, гитара; 
  • Кавер-дуэт «Изгиб аккордеона» - вокал, гитара, аккордеон; 
  • Вера Творогова – стихи; 
  • Гр. «КонтраБэнд» - вокал, гитара; 
  • Светлана Вытягова – вокал; 
  • Celeste DeKlerk - вокал; 
  • Daniel Stranger - вокал, гитара, губная гармошка; 
  • Гр. «My life» - вокал, гитара;
  • Антон Живоглазов - вокал, гитара.
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
14 августа 2021, суббота
19:00
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Касса
Красная Плесень
Купить билет
17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
21 августа, суббота 09:00
Центр приема гостей Тульской области
Черный вторник
Купить билет
3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Оргия Праведников
Купить билет
2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Элизиум
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
Купить билет
24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
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