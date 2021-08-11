Праздничная встреча друзей
14 августа в тульском рок-клубе «М2» пройдет праздничная встреча друзей.
Красивая музыка, неожиданные дуэты, яркие трио! Сюрпризы и подарки!
Гости:
Гости:
- Неструева Евгения – вокал, гитара, укулеле, клавиши;
- Александр Митюшин – вокал, гитара;
- Наталья Колюпанова – вокал;
- Гр. «Цвет зеркала» - вокал, гитара;
- Дарья Кузнецова – вокал, флейта, укулеле;
- Юрий Ткачев – вокал, гитара;
- Кавер-дуэт «Изгиб аккордеона» - вокал, гитара, аккордеон;
- Вера Творогова – стихи;
- Гр. «КонтраБэнд» - вокал, гитара;
- Светлана Вытягова – вокал;
- Celeste DeKlerk - вокал;
- Daniel Stranger - вокал, гитара, губная гармошка;
- Гр. «My life» - вокал, гитара;
- Антон Живоглазов - вокал, гитара.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
14 августа 2021, суббота
19:00
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
21 августа, суббота 09:00
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽