Открытый микрофон в «Типографии»
21 декабря в «Типографии» пройдет «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки! Большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного.
А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.
В связи с введенными ограничениями вход только с QR кодом и паспортом!
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 декабря 2021, вторник
18:30
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
25 декабря, суббота 22:00
₽ Билеты: 300 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
29 декабря, среда 18:00
₽ Билеты: 1200-1500 ₽