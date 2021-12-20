афиша
афиша
Регистрация
Открытый микрофон в «Типографии»

Открытый микрофон в «Типографии»

21 декабря в «Типографии» пройдет «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки! Большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного. 

А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.

В связи с введенными ограничениями вход только с QR кодом и паспортом!

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 декабря 2021, вторник
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Александр Серов
Купить билет
18 февраля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Горшенев
Купить билет
26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Байкерский Новый год
Купить билет
25 декабря, суббота 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Щелкунчик и кошки
Купить билет
29 декабря, среда 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.