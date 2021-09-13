Открытый микрофон в «Типографии»
14 сентября в «Типографии» пройдет весенний «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки! Большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного. И еще один важный момент - пожалуйста, укажите при регистрации, есть ли у вас сертификат о вакцинации. Если есть, тогда организаторы смогут принять больше зрителей.
А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 сентября 2021, вторник
18:30
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2700 ₽