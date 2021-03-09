Открытый микрофон в «Типографии»
9 марта в «Типографии» пройдет постпраздничный весенний «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки!
Поскольку «Типография» с недавних пор сильно ограничена по зрительским местам, большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного. А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не супер сложно, но для нас очень важно.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
9 марта 2021, вторник
18:30
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
19 апреля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1800-3000 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽