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Онлайн public talk «А ты точно архитектор?»

Онлайн public talk «А ты точно архитектор?»

По техническим причинам онлайн-встреча переносится с 9 на 23 июля

23 июля известный архитектор Андрей Еренков расскажет онлайн-гостям об архитектуре и о том, как она развивается в наше время. Как устроена сфера градостроительства и архитектуры в России и кто за что в ней отвечает? По какой схеме работают органы архитектуры, если нет серьезных рычагов непосредственного влияния на облик городов? На эти и другие подобные вопросы 9 июля в открытой дискуссии «А ты точно архитектор» ответит Андрей Еренков — руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области, директор архитектурного форума «Зодчество VRN». 

Андрей расскажет о внутренней кухне архитектурного дела и о том, как с помощью маленькой команды коллег, друзей и единомышленников, без отрыва от чиновничьей текучки в Воронеже уже несколько лет создается форум «Зодчество VRN». Этот форум — одно из самых заметных и ожидаемых культурных событий Воронежа и одно из крупнейших событий в сфере архитектуры в России. 
 
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
23 июля 2020, четверг
19:00
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Касса
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Автобусный тур «Просторы Бежина луга»
Купить билет
26 июля, воскресенье 09:00
Бежин луг
 ₽  Билеты: 2200-2400 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Автобусный тур одного дня «Литературные усадьбы»
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2 августа, воскресенье 09:00
Бежин луг
 ₽  Билеты: 2200-2400 ₽
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