Онлайн public talk «А ты точно архитектор?»
По техническим причинам онлайн-встреча переносится с 9 на 23 июля
23 июля известный архитектор Андрей Еренков расскажет онлайн-гостям об архитектуре и о том, как она развивается в наше время. Как устроена сфера градостроительства и архитектуры в России и кто за что в ней отвечает? По какой схеме работают органы архитектуры, если нет серьезных рычагов непосредственного влияния на облик городов? На эти и другие подобные вопросы 9 июля в открытой дискуссии «А ты точно архитектор» ответит Андрей Еренков — руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области, директор архитектурного форума «Зодчество VRN».
Андрей расскажет о внутренней кухне архитектурного дела и о том, как с помощью маленькой команды коллег, друзей и единомышленников, без отрыва от чиновничьей текучки в Воронеже уже несколько лет создается форум «Зодчество VRN». Этот форум — одно из самых заметных и ожидаемых культурных событий Воронежа и одно из крупнейших событий в сфере архитектуры в России.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
23 июля 2020, четверг
19:00
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
26 июля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2200-2400 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
2 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2200-2400 ₽