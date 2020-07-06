Онлайн public talk «А ты точно архитектор?»

По техническим причинам онлайн-встреча переносится с 9 на 23 июля

23 июля известный архитектор Андрей Еренков расскажет онлайн-гостям об архитектуре и о том, как она развивается в наше время. Как устроена сфера градостроительства и архитектуры в России и кто за что в ней отвечает? По какой схеме работают органы архитектуры, если нет серьезных рычагов непосредственного влияния на облик городов? На эти и другие подобные вопросы 9 июля в открытой дискуссии «А ты точно архитектор» ответит Андрей Еренков — руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области, директор архитектурного форума «Зодчество VRN».

Андрей расскажет о внутренней кухне архитектурного дела и о том, как с помощью маленькой команды коллег, друзей и единомышленников, без отрыва от чиновничьей текучки в Воронеже уже несколько лет создается форум «Зодчество VRN». Этот форум — одно из самых заметных и ожидаемых культурных событий Воронежа и одно из крупнейших событий в сфере архитектуры в России.