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Ночь музеев в филиале Исторического музея

Ночь музеев в филиале Исторического музея

В Ночь музеев, 15 мая, посетителей ждёт знакомство с технологиями, освоенными ремесленниками Средневековья. Мастер кожевенного дела расскажет об особенностях работы с материалом и изготовлением из него различных бытовых предметов.

Оружейник продемонстрирует мечи, топоры, доспехи и кольчуги, поведает о приёмах работы с металлом в XIII–XV веках на Руси. В эту ночь в музее заработает настоящий ткацкий станок. На нём вместе с членами клуба
исторической реконструкции Skjöld можно будет попытаться создать полотно.
 
Жительница средневековой деревни расскажет о том, как непросто было изготовить одежду и какую роль в этом трудоёмком деле сыграли технологии, каким спасением стал для мастериц ткацкий станок. Представители клуба исторической реконструкции «Сирин» как раз представят «ручные» средневековые технологии: прядение ниток, набойку на ткани, ткачество на бёрдо и дощечках, вязание иглой.
 
Можно будет заглянуть и в светёлку каллиграфа. Рассказы филолога и каллиграфа Андрея Санникова из Москвы адресованы и детям, и взрослым. Мастер-класс для школьников посвящён развитию славянского письма от Кирилла и Мефодия до наших дней. Участники с пером в руке вникнут в работу летописца и научатся выводить свои имена одним из древнерусских типов письма. Взрослых ждёт погружение в анализ мастерства создания
текстов, после чего даже непосвящённым станет понятна каллиграфическая логика устава, полуустава, скорописи и вязи.
 
Быт человека во все времена сопровождала музыка. Какие мелодии могли звучать на старинных торжествах и гуляньях, продемонстрируют авторы проекта ЯRuGA. Коллектив реконструирует древние музыкальные инструменты и создаёт композиции, цепляющие до корней. Их тоже можно будет услышать в Ночь музеев в тульском филиале Исторического музея.
 
Праздник охватит и территорию Казанской набережной. На Музейной площади прозвучат музыкальные композиции в исполнении фолк-проект LaVerden. Коллектив собирает средневековые произведения и адаптирует их под современного слушателя. Особое впечатление производит звучание редких волынок, сделанных одними из лучших и титулованных мастеров Европы, игра на флейте, раушпфайфе, барабанах, кахоне, гитарах, бузуках.
 
 
Программа: 
 
17.00 – 18.30 – мастер-класс по каллиграфии, 7+
 
Каллиграф и филолог Андрей Санников (Москва) расскажет об основных этапах развития славянского письма. Участники мастер-класса откроют для себя древнерусские тексты, будут работать настоящими перьями, осваивая различные типы древнерусского письма.
 
18.30 – экскурсия «Пасхальные яйца из собрания Государственного исторического музея», 12+
 
Празднование Светлой Пасхи составляет важную часть национальной культуры. В ходе экскурсии посетители увидят коллекцию фарфоровых пасхальных яиц, узнают о назначении, эстетике, а также традициях дарения и художественного оформления яиц в XIX – начале XX в.
 
18.00 – музейная программа с мастер-классом «Секреты древней керамики», 7+
 
Керамика был первым искусственным материалом, который придумал человек. На занятии посетители узнают, как керамика изменила жизнь людей, какие формы и функции имели древние глиняные сосуды, узнают значение орнаментов. На мастер - классе по лепке можно будет изготовить и украсить сосуд так, как это делали мастера 6 тысяч лет назад.
 
19.00 – 21.00 – ремесленная мастерская, 7+
 
Вместе с членами клубов исторической реконструкции «Сирин» и Skjöld посетители окажутся в импровизированных мастерских средневековых ремесленников – кожевенной, оружейной, ткацкой. Коллектив ЯRuGA, который занимается реконструкцией древних музыкальных инструментов, расскажет о мелодиях, звучавших на старинных торжествах и гуляниях. 
 
19.00 – 22.00 – лекция о каллиграфии с мастер-классом, 12+
 
Каллиграф и филолог Андрей Санников вместе с участниками мастер-класса погрузится в анализ древнерусских типов письма. Посетители познакомятся с каллиграфической логикой устава, полуустава, скорописи и вязи.
 
Билеты на мероприятия по стоимости входного билета в музей доступны в кассах музея и на сайте. Дополнительная информация по телефону: +7 (4872) 77-31-65.
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