Мастер-классы в «Добродее»

13 ноября с 10.00 до 16.00 ремесленный двор «Добродей» приглашает на познавательные экскурсионные программы и мастер-классы.

Стоимость экскурсий – от 150 до 300 рублей с человека, мастер-классов – от 150 до 450 рублей.