Мастер-классы в «Добродее»
13 ноября с 10.00 до 16.00 ремесленный двор «Добродей» приглашает на познавательные экскурсионные программы и мастер-классы.
Стоимость экскурсий – от 150 до 300 рублей с человека, мастер-классов – от 150 до 450 рублей.
Посетить ремесленный двор можно будет только с наличием QR-кода о вакцинации и только по предварительной записи по телефонам:
8 (953) 199-71-88, 8 (4872) 35-25-00.
Где и когда?
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
13 ноября 2021, суббота
10:00
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
13 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽