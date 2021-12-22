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Мастер-класс от музыканта Atoraye

Мастер-класс от музыканта Atoraye

25 декабря в творческом кластере «Октава» пройдет мастер-класс от музыканта Atoraye. Густой восточный вайб, приправленный соусом электронного саунда — именно так можно описать музыку, которую создает московский экспериментальный музыкант Atoraye. 

В своем творчестве артист обращается к своей национальной идентичности, а точнее греко-ассирийскому происхождению. 
 
Один из основных инструментов музыканта — уд, ближневосточный щипковый традиционный инструмент, прародитель лютни.
 
  • Насколько сложно создавать такую музыку?
  • Как правильно «вплетать» ее в современный электронный саунд?
  • Есть ли в таком творчестве место для полной импровизации?
Ответы на эти вопросы узнаем 25 декабря у самого Atoraye. Свой мастер-класс он проведет в музыкальной студии Студия звукозаписи Oktava Lab.

Стоимость: 300 руб. 
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
25 декабря 2021, суббота
16:00
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