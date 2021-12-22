25 декабря в творческом кластере «Октава» пройдет мастер-класс от музыканта Atoraye. Густой восточный вайб, приправленный соусом электронного саунда — именно так можно описать музыку, которую создает московский экспериментальный музыкант Atoraye.

В своем творчестве артист обращается к своей национальной идентичности, а точнее греко-ассирийскому происхождению.

Один из основных инструментов музыканта — уд, ближневосточный щипковый традиционный инструмент, прародитель лютни.

Насколько сложно создавать такую музыку?

Как правильно «вплетать» ее в современный электронный саунд?

Есть ли в таком творчестве место для полной импровизации?

Ответы на эти вопросы узнаем 25 декабря у самого Atoraye. Свой мастер-класс он проведет в музыкальной студии Студия звукозаписи Oktava Lab.



Стоимость: 300 руб.