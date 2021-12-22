Мастер-класс от музыканта Atoraye
25 декабря в творческом кластере «Октава» пройдет мастер-класс от музыканта Atoraye. Густой восточный вайб, приправленный соусом электронного саунда — именно так можно описать музыку, которую создает московский экспериментальный музыкант Atoraye.
В своем творчестве артист обращается к своей национальной идентичности, а точнее греко-ассирийскому происхождению.
Один из основных инструментов музыканта — уд, ближневосточный щипковый традиционный инструмент, прародитель лютни.
- Насколько сложно создавать такую музыку?
- Как правильно «вплетать» ее в современный электронный саунд?
- Есть ли в таком творчестве место для полной импровизации?
Ответы на эти вопросы узнаем 25 декабря у самого Atoraye. Свой мастер-класс он проведет в музыкальной студии Студия звукозаписи Oktava Lab.
Стоимость: 300 руб.
Стоимость: 300 руб.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
25 декабря 2021, суббота
16:00
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
6 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽