Мастер-класс «Мандала»
15 июня в кластере «Октава» пройдет занятие мастерской арт-терапии с Яной Бойкив. Будем рисовать мандалу, а в конце Яна прокомментирует все работы участников и даст свои рекомендации.
Вы знали, что мандала издавна являлась символом, отражающим модель вселенной, своеобразной «картой космоса»? Сейчас это изображение очень популярно в арт-терапии. Мандалы рисуют для разных целей: чтобы расслабиться, выразить свои эмоции, найти внутренний ресурс и ответы на волнующие человека вопросы.
Вы знали, что мандала издавна являлась символом, отражающим модель вселенной, своеобразной «картой космоса»? Сейчас это изображение очень популярно в арт-терапии. Мандалы рисуют для разных целей: чтобы расслабиться, выразить свои эмоции, найти внутренний ресурс и ответы на волнующие человека вопросы.
Пожалуй, самый медитативный и интересный способ расслабиться и провести время с пользой после рабочего дня!
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
15 июня 2021, вторник
18:00
26 июня - 21 августа
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽
26 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 350 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
4 июля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽