Мастер-класс «Мандала»

15 июня в кластере «Октава» пройдет занятие мастерской арт-терапии с Яной Бойкив. Будем рисовать мандалу, а в конце Яна прокомментирует все работы участников и даст свои рекомендации.



Вы знали, что мандала издавна являлась символом, отражающим модель вселенной, своеобразной «картой космоса»? Сейчас это изображение очень популярно в арт-терапии. Мандалы рисуют для разных целей: чтобы расслабиться, выразить свои эмоции, найти внутренний ресурс и ответы на волнующие человека вопросы.

Пожалуй, самый медитативный и интересный способ расслабиться и провести время с пользой после рабочего дня!