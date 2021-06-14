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Мастер-класс «Мандала»

Мастер-класс «Мандала»

15 июня в кластере «Октава» пройдет занятие мастерской арт-терапии с Яной Бойкив. Будем рисовать мандалу, а в конце Яна прокомментирует все работы участников и даст свои рекомендации.

Вы знали, что мандала издавна являлась символом, отражающим модель вселенной, своеобразной «картой космоса»? Сейчас это изображение очень популярно в арт-терапии. Мандалы рисуют для разных целей: чтобы расслабиться, выразить свои эмоции, найти внутренний ресурс и ответы на волнующие человека вопросы.
 
Пожалуй, самый медитативный и интересный способ расслабиться и провести время с пользой после рабочего дня!
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
15 июня 2021, вторник
18:00
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Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
26 июня - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Moscow Rock Revival
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22 июня, вторник 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 450 ₽
Раскаленный город
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26 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Красная Плесень
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17 сентября, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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4 июля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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