Масленица в Крапивне

6 марта в сквере Музея Земства и градостроительной истории (Щекинский р-н, с. Крапивна, ул. Коммунаров, 40) состоится интерактивный спектакль «Крапивная Масленица». Его представят артисты творческого объединения «КАМ» и народный ансамбль русской песни «Любава».

Его представят артисты творческого объединения «КАМ» и народный ансамбль русской песни «Любава». В основе действа – былина о двух сестрах – Деве-Крапиве, символизирующей весну и добро и Ворожее – угрюмой и злой зиме. Ворожея хочет отнять у сестры волшебные

крапивные косы, чтобы весна никогда не настала. После разных хитростей злых сил и борьбы добра со злом, побеждает, конечно же, добро. Но и зиму не обижают, провожают солнцем и праздником Масленицы.

Театральная постановка дополнена танцами, играми и песнями. Русские народные песни и песни Тульской губернии для гостей исполнит народный ансамбль русской песни «Любава».

В конце праздника каждый посетитель получит маленькое чучело Масленицы, чтобы, по традиции, сжечь вместе с ним все недоброе, что есть в душе.

Режиссер спектакля – Александра Михельсон, преподаватель Тульского областного колледжа культуры и искусств.

Начало спектакля в 12.30. Стоимость: 100 руб. Билеты можно приобрести в кассе Музея Земства и градостроительной истории.