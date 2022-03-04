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Масленица в Крапивне

Масленица в Крапивне

6 марта в сквере Музея Земства и градостроительной истории (Щекинский р-н, с. Крапивна, ул. Коммунаров, 40) состоится интерактивный спектакль «Крапивная Масленица». Его представят артисты творческого объединения «КАМ» и народный ансамбль русской песни «Любава».

Его представят артисты творческого объединения «КАМ» и народный ансамбль русской песни «Любава». В основе действа – былина о двух сестрах – Деве-Крапиве, символизирующей весну и добро и Ворожее – угрюмой и злой зиме. Ворожея хочет отнять у сестры волшебные
крапивные косы, чтобы весна никогда не настала. После разных хитростей злых сил и борьбы добра со злом, побеждает, конечно же, добро. Но и зиму не обижают, провожают солнцем и праздником Масленицы.
 
Театральная постановка дополнена танцами, играми и песнями. Русские народные песни и песни Тульской губернии для гостей исполнит народный ансамбль русской песни «Любава».
 
В конце праздника каждый посетитель получит маленькое чучело Масленицы, чтобы, по традиции, сжечь вместе с ним все недоброе, что есть в душе.
 
Режиссер спектакля – Александра Михельсон, преподаватель Тульского областного колледжа культуры и искусств.
 
Начало спектакля в 12.30. Стоимость: 100 руб. Билеты можно приобрести в кассе Музея Земства и градостроительной истории.

 

Где и когда?
село Крапивна
село Крапивна, Щекинский район, село Крапивна
6 марта 2022, воскресенье
12:30
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22 апреля, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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13 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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