Литературный клуб: Звезда по имени «Рок»
28 июля во дворе «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба.
Дорогие наши завсегдатаи! Культурный центр спешит сообщить вам, что Литературному клубу июле 2 года. А в день рождения всегда хочется, чтобы мечты сбывались. На этот раз речь пойдёт о рок-поэзии. Может, этот термин вам и не знаком. Тем интереснее будет о ней говорить!
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 июля 2020, вторник
19:00
22 августа, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
30 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽