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Литературный клуб: Звезда по имени «Рок»

Литературный клуб: Звезда по имени «Рок»

28 июля во дворе «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. 

Дорогие наши завсегдатаи! Культурный центр спешит сообщить вам, что Литературному клубу июле 2 года. А в день рождения всегда хочется, чтобы мечты сбывались. На этот раз речь пойдёт о рок-поэзии. Может, этот термин вам и не знаком. Тем интереснее будет о ней говорить!
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 июля 2020, вторник
19:00
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Летняя Киновечеринка
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22 августа, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Автобусная экскурсия «Куликово поле»
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30 августа, воскресенье 09:00
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
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