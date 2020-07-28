Литературный клуб: Звезда по имени «Рок»

28 июля во дворе «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба.

Дорогие наши завсегдатаи! Культурный центр спешит сообщить вам, что Литературному клубу июле 2 года. А в день рождения всегда хочется, чтобы мечты сбывались. На этот раз речь пойдёт о рок-поэзии. Может, этот термин вам и не знаком. Тем интереснее будет о ней говорить!