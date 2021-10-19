Литературный клуб: Таланты и поклонники
19 октября в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба.
Приглашаем всех желающих на авторскую лекцию Ирины Быковой «Таланты и поклонники». Речь пойдет о восприятии писательского таланта через призму биографии.
Музыкальное сопровождение: Кирилл Прудкий.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 октября 2021, вторник
19:00
21 ноября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 150-300 ₽
20 октября, среда 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
23 октября, суббота 17:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽