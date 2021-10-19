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Литературный клуб: Таланты и поклонники

Литературный клуб: Таланты и поклонники

19 октября в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба.

Приглашаем всех желающих на авторскую лекцию Ирины Быковой «Таланты и поклонники». Речь пойдет о восприятии писательского таланта через призму биографии. 
 
Музыкальное сопровождение: Кирилл Прудкий.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 октября 2021, вторник
19:00
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Касса
Фрида
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21 ноября, воскресенье 17:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 150-300 ₽
VIVIAN SESSOMS (USA) & М.А.Р.С. (Проект Джазовая среда)
Купить билет
20 октября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Мама Шамана
Купить билет
23 октября, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
План Ломоносова
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
АнимациЯ
Купить билет
20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пилот
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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