Литературный клуб: Таланты и поклонники

19 октября в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба.

Приглашаем всех желающих на авторскую лекцию Ирины Быковой «Таланты и поклонники». Речь пойдет о восприятии писательского таланта через призму биографии.



Музыкальное сопровождение: Кирилл Прудкий.