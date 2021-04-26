Литературный клуб: Пустая эстетика VS героическая романтика в современных рэп-текстах
27 апреля в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. На этой встрече предлагаем обсудить: важно ли внутреннее наполнение искусства, почему качество искусства не измеряется оригинальностью и к чему это ведёт?
Ведущий: Павел Афанасьев, ученик 10 класса ЧОУ «Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого». Стоимость: бесплатно.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 апреля 2021, вторник
19:00
30 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 400 ₽
1 мая, суббота 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
30 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽