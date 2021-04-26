Литературный клуб: Пустая эстетика VS героическая романтика в современных рэп-текстах

27 апреля в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. На этой встрече предлагаем обсудить: важно ли внутреннее наполнение искусства, почему качество искусства не измеряется оригинальностью и к чему это ведёт?

Ведущий: Павел Афанасьев, ученик 10 класса ЧОУ «Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого». Стоимость: бесплатно.