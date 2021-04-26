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Литературный клуб: Пустая эстетика VS героическая романтика в современных рэп-текстах

Литературный клуб: Пустая эстетика VS героическая романтика в современных рэп-текстах

27 апреля в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. На этой встрече предлагаем обсудить: важно ли внутреннее наполнение искусства, почему качество искусства не измеряется оригинальностью и к чему это ведёт?

Ведущий: Павел Афанасьев, ученик 10 класса ЧОУ «Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого». Стоимость: бесплатно.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 апреля 2021, вторник
19:00
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Касса
Хулиганы
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30 апреля, пятница 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
Купить билет
1 мая, суббота 09:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Sagath
Купить билет
4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
SYMPULS-E
Купить билет
21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Кис-Кис
Купить билет
28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Максим Аверин
Купить билет
30 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2600 ₽
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