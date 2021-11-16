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Литературный клуб: Постсоветская эстетика в литературе

Литературный клуб: Постсоветская эстетика в литературе

16 ноября в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Индустриальные пейзажи и уютная мрачность спальных районов России в стихах современных поэтов и писателей.

Спикер: Давыд Власов. Вход: свободный взнос, по QR-коду (гостям до 18 лет QR-код не нужен). 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 ноября 2021, вторник
19:00
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Авантюристы поневоле
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11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Операция Пластилин
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5 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Осенний марафон-2021
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28 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
План Ломоносова
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3 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пилот
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10 декабря, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Тараканы!
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1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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