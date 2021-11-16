Литературный клуб: Постсоветская эстетика в литературе
16 ноября в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Индустриальные пейзажи и уютная мрачность спальных районов России в стихах современных поэтов и писателей.
Спикер: Давыд Власов. Вход: свободный взнос, по QR-коду (гостям до 18 лет QR-код не нужен).
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 ноября 2021, вторник
19:00
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
28 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽