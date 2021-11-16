Литературный клуб: Постсоветская эстетика в литературе

16 ноября в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Индустриальные пейзажи и уютная мрачность спальных районов России в стихах современных поэтов и писателей.

Спикер: Давыд Власов. Вход: свободный взнос, по QR-коду (гостям до 18 лет QR-код не нужен).