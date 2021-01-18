Литературный клуб: Чтение вслух

19 января в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Литературный клуб пробует новые форматы: чтение вслух. Хорошие истории порой согревают лучше самого теплого одеяла, а тепло всем нам было бы сейчас очень кстати.

Приглашаем вас на встречу литературного клуба, чтобы согреться от историй, которые вы будете читать и анализировать сами. Проведет мероприятие Дарья Корнилова — студентка экономического факультета, которая без ума от совместных чтений в хорошей компании.



Вход: свободный взнос.