Литературный клуб: Чтение вслух
19 января в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Литературный клуб пробует новые форматы: чтение вслух. Хорошие истории порой согревают лучше самого теплого одеяла, а тепло всем нам было бы сейчас очень кстати.
Приглашаем вас на встречу литературного клуба, чтобы согреться от историй, которые вы будете читать и анализировать сами. Проведет мероприятие Дарья Корнилова — студентка экономического факультета, которая без ума от совместных чтений в хорошей компании.
Вход: свободный взнос.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 января 2021, вторник
19:00
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
24 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200-1500 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽