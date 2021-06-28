Курс «Основы графического дизайна для детей»
1 июля стартует второй модуль курса «Основы графического дизайна для детей». Познакомившись с дизайн-мышлением и изучив шрифтовые композиции, мы смело идем во второй блок.
Здесь ребят ждут занятия по лого и брендингу, анализ вывесок города Тулы и мастер-класс приглашенного спикера, художницы Кати Бузовой, которая расскажет о том, что такое зин, созданием которого и завершится второй модуль курса. Отпечатанные экземпляры мы соберем редакции кластера «Октава».
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
1 июля 2021, четверг
12:00
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 июля, четверг 18:30
₽ Билеты: 300 ₽
9 июля, пятница 19:00
₽ Билеты: 5000 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
3 июля, суббота 14:00
₽ Билеты: 500 ₽