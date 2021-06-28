Курс «Основы графического дизайна для детей»

1 июля стартует второй модуль курса «Основы графического дизайна для детей». Познакомившись с дизайн-мышлением и изучив шрифтовые композиции, мы смело идем во второй блок.

Здесь ребят ждут занятия по лого и брендингу, анализ вывесок города Тулы и мастер-класс приглашенного спикера, художницы Кати Бузовой, которая расскажет о том, что такое зин, созданием которого и завершится второй модуль курса. Отпечатанные экземпляры мы соберем редакции кластера «Октава».