История немого кино: «Страсти Жанны д’Арк» | лекция + кинопоказ

12 ноября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.

Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает обратиться к кинематографу Франции начала XX века.

На этот раз мы с вами будем смотреть и обсуждать картину «Страсти Жанны д’Арк» 1928 года, снятую датским режиссёром Карлом Теодором Дрейером и повествующую об историческом суде над национальной героиней Франции.

Данный фильм занимает важное место в истории кино и по праву считается одной из общепризнанных вершин мирового кинематографа. А по мнению некоторых кинокритиков и киноведов работа актрисы Рене Фальконетти в фильме Дрейера — «возможно, самая лучшая актёрская игра, когда-либо заснятая на плёнку».

Для входа на мероприятие вам понадобится QR-код, свидетельствующий о том, что вы прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, также с собой понадобится документ, подтверждающий личность. Гостям до 18 лет QR-коды не нужны.



Вход: свободный взнос.