История немого кино: «Новые времена» | лекция + кинопоказ
23 сентября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.
В этот раз мы с вами будем говорить про Чарли Чаплина — легендарную и знаковую личность как для всего мирового кинематографа, так и для немого кино в частности.
Посмотрим и обсудим последнюю немую картину Чаплина под названием «Новые времена» 1936 года, а также его ранний короткометражный фильм «Иммигрант» 1917 года. Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин представит фильм и расскажет о ленте, а также о самом мероприятии перед началом просмотра.
Просим вас соблюдать дистанцию и быть в маске, чтобы обезопасить себя и нашу команду.
Вход: свободный взнос.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 сентября 2021, четверг
19:00
26 сентября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 - 10 октября
₽ Билеты: 600-1990 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2700 ₽
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽