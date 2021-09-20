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История немого кино: «Новые времена» | лекция + кинопоказ

История немого кино: «Новые времена» | лекция + кинопоказ

23 сентября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа. 

В этот раз мы с вами будем говорить про Чарли Чаплина — легендарную и знаковую личность как для всего мирового кинематографа, так и для немого кино в частности. 
 
Посмотрим и обсудим последнюю немую картину Чаплина под названием «Новые времена» 1936 года, а также его ранний короткометражный фильм «Иммигрант» 1917 года. Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин представит фильм и расскажет о ленте, а также о самом мероприятии перед началом просмотра. 
 
Просим вас соблюдать дистанцию и быть в маске, чтобы обезопасить себя и нашу команду.

Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 сентября 2021, четверг
19:00
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OTTO DIX
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26 сентября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Ё-фест в Туле
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9 - 10 октября
Likerka Loft
 ₽  Билеты: 600-1990 ₽
Слава
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23 октября, суббота 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 2000-2700 ₽
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25 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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2 октября, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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