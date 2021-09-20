История немого кино: «Новые времена» | лекция + кинопоказ

23 сентября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.

В этот раз мы с вами будем говорить про Чарли Чаплина — легендарную и знаковую личность как для всего мирового кинематографа, так и для немого кино в частности.

Посмотрим и обсудим последнюю немую картину Чаплина под названием «Новые времена» 1936 года, а также его ранний короткометражный фильм «Иммигрант» 1917 года. Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин представит фильм и расскажет о ленте, а также о самом мероприятии перед началом просмотра.

Просим вас соблюдать дистанцию и быть в маске, чтобы обезопасить себя и нашу команду.



Вход: свободный взнос.