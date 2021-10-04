История немого кино: «Кабинет доктора Калигари» | лекция + кинопоказ

7 октября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.

Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает обратиться к кинематографу Германии начала XX века. Будем говорить с вами про немецкий киноэкспрессионизм 1920-х годов.

Также посмотрим и обсудим картину «Кабинет доктора Калигари» 1920 года — классический остросюжетный немой фильм, положивший начало немецкому киноэкспрессионизму и ставший настоящей эстетической революцией в кинематографе.

Просим вас соблюдать дистанцию и быть в маске, чтобы обезопасить себя и нашу команду. Вход: свободный взнос.