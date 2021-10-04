История немого кино: «Кабинет доктора Калигари» | лекция + кинопоказ
7 октября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.
Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает обратиться к кинематографу Германии начала XX века. Будем говорить с вами про немецкий киноэкспрессионизм 1920-х годов.
Также посмотрим и обсудим картину «Кабинет доктора Калигари» 1920 года — классический остросюжетный немой фильм, положивший начало немецкому киноэкспрессионизму и ставший настоящей эстетической революцией в кинематографе.
Просим вас соблюдать дистанцию и быть в маске, чтобы обезопасить себя и нашу команду. Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 октября 2021, четверг
19:00
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽