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История немого кино: «Кабинет доктора Калигари» | лекция + кинопоказ

История немого кино: «Кабинет доктора Калигари» | лекция + кинопоказ

7 октября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.

Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает обратиться к кинематографу Германии начала XX века. Будем говорить с вами про немецкий киноэкспрессионизм 1920-х годов.
 
Также посмотрим и обсудим картину «Кабинет доктора Калигари» 1920 года — классический остросюжетный немой фильм, положивший начало немецкому киноэкспрессионизму и ставший настоящей эстетической революцией в кинематографе.
 
Просим вас соблюдать дистанцию и быть в маске, чтобы обезопасить себя и нашу команду. Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 октября 2021, четверг
19:00
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Касса
Юрий Николаенко
Купить билет
27 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Тараканы!
Купить билет
7 ноября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Буратино
Купить билет
2 января, воскресенье 10:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Изумрудный город
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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