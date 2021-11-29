История немого кино: «Человек, который смеётся» | лекция + кинопоказ

2 декабря в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.

В этот раз ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает посмотреть и обсудить фильм «Человек, который смеётся» 1928 года — это самая первая экранизация знаменитого одноимённого исторического романа французского писателя Виктора Гюго. Роль персонажа Гуинплена исполнил знаковый немецкий актёр Конрад Фейдт.

Для входа на мероприятие вам понадобится QR-код, свидетельствующий о том, что вы прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, также с собой понадобится документ, подтверждающий личность. Гостям до 18 лет QR-коды не нужны.



Вход: свободный взнос.