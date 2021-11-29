афиша
афиша
Регистрация
История немого кино: «Человек, который смеётся» | лекция + кинопоказ

История немого кино: «Человек, который смеётся» | лекция + кинопоказ

2 декабря в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.

В этот раз ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает посмотреть и обсудить фильм «Человек, который смеётся» 1928 года — это самая первая экранизация знаменитого одноимённого исторического романа французского писателя Виктора Гюго. Роль персонажа Гуинплена исполнил знаковый немецкий актёр Конрад Фейдт.
 
Для входа на мероприятие вам понадобится QR-код, свидетельствующий о том, что вы прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, также с собой понадобится документ, подтверждающий личность. Гостям до 18 лет QR-коды не нужны.


Вход: свободный взнос. 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
2 декабря 2021, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
[AMATORY] 20 ALL STARS
Купить билет
4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Эскалада
Купить билет
11 декабря, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Щелкунчик и кошки
Купить билет
29 декабря, среда 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1700 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Пилот
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.