История немого кино: «Человек, который смеётся» | лекция + кинопоказ
2 декабря в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.
В этот раз ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает посмотреть и обсудить фильм «Человек, который смеётся» 1928 года — это самая первая экранизация знаменитого одноимённого исторического романа французского писателя Виктора Гюго. Роль персонажа Гуинплена исполнил знаковый немецкий актёр Конрад Фейдт.
Для входа на мероприятие вам понадобится QR-код, свидетельствующий о том, что вы прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, также с собой понадобится документ, подтверждающий личность. Гостям до 18 лет QR-коды не нужны.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
2 декабря 2021, четверг
19:00
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
29 декабря, среда 18:00
₽ Билеты: 1200-1700 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽