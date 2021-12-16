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История немого кино: «Человек, который смеётся» | лекция + кинопоказ

История немого кино: «Человек, который смеётся» | лекция + кинопоказ

16 декабря в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.

На последней в этом году встрече ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин предлагает посмотреть и обсудить фильм «Человек, который смеётся» 1928 года — это одна из самых первых экранизаций знаменитого одноимённого исторического романа французского писателя Виктора Гюго.
Роль персонажа Гуинплена исполнил знаковый немецкий актёр Конрад Фейдт.
 
Для входа на мероприятие вам понадобится QR-код, свидетельствующий о том, что вы прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, также с собой понадобится документ, подтверждающий личность. Гостям до 18 лет QR-коды не нужны.

Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 декабря 2021, четверг
19:00
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