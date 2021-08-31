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История немого кино: «Артист»

История немого кино: «Артист»

2 сентября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.

На первой (вводной) встрече нашего мероприятия мы будем смотреть и обсуждать чёрно-белый художественный фильм «Артист» 2011 года, снятый в стилистике немого кино. «Артист» — это романтическая драма французского режиссёра Мишеля Хазанавичуса. Фильм также получил 10 номинаций на премию «Оскар» и выиграл в пяти номинациях данной премии.
 
Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин представит фильм и расскажет о ленте, а также о самом мероприятии перед началом просмотра.
 
Просим вас соблюдать дистанцию и быть в маске, чтобы обезопасить себя и нашу команду.
 
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
2 сентября 2021, четверг
19:00
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Отава Ё
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10 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Оргия Праведников
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2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Элизиум
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16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Раскаленный город
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18 сентября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
ЙОРШ
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4 декабря, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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