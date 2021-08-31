История немого кино: «Артист»

2 сентября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.

На первой (вводной) встрече нашего мероприятия мы будем смотреть и обсуждать чёрно-белый художественный фильм «Артист» 2011 года, снятый в стилистике немого кино. «Артист» — это романтическая драма французского режиссёра Мишеля Хазанавичуса. Фильм также получил 10 номинаций на премию «Оскар» и выиграл в пяти номинациях данной премии.

Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин представит фильм и расскажет о ленте, а также о самом мероприятии перед началом просмотра.

Просим вас соблюдать дистанцию и быть в маске, чтобы обезопасить себя и нашу команду.

Вход: свободный взнос.