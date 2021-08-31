История немого кино: «Артист»
2 сентября в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории немого кинематографа.
На первой (вводной) встрече нашего мероприятия мы будем смотреть и обсуждать чёрно-белый художественный фильм «Артист» 2011 года, снятый в стилистике немого кино. «Артист» — это романтическая драма французского режиссёра Мишеля Хазанавичуса. Фильм также получил 10 номинаций на премию «Оскар» и выиграл в пяти номинациях данной премии.
Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин представит фильм и расскажет о ленте, а также о самом мероприятии перед началом просмотра.
Просим вас соблюдать дистанцию и быть в маске, чтобы обезопасить себя и нашу команду.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
2 сентября 2021, четверг
19:00
10 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
18 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽