История кино-нуар: «Мальтийский сокол» | лекция + кинопоказ
24 марта в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории такого направления в кинематографе, как «фильм-нуар».
Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин расскажет о том, что такое «нуар», о ключевых особенностях данного направления.
Также мы посмотрим и обсудим ленту «Мальтийский сокол» 1941 года — один из наиболее знаковых и основополагающих фильмов-нуар, экранизация одноимённого романа американского писателя Дэшилла Хэмметта. Фильм сделал Хамфри Богарта (исполнителя главной роли) звездой первой величины.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 марта 2022, четверг
19:00
17 апреля, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
8 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
26 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽