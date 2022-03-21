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История кино-нуар: «Мальтийский сокол» | лекция + кинопоказ

История кино-нуар: «Мальтийский сокол» | лекция + кинопоказ

24 марта в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории такого направления в кинематографе, как «фильм-нуар».

Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин расскажет о том, что такое «нуар», о ключевых особенностях данного направления.
 
Также мы посмотрим и обсудим ленту «Мальтийский сокол» 1941 года — один из наиболее знаковых и основополагающих фильмов-нуар, экранизация одноимённого романа американского писателя Дэшилла Хэмметта. Фильм сделал Хамфри Богарта (исполнителя главной роли) звездой первой величины.

Вход: свободный взнос.
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 марта 2022, четверг
19:00
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Касса
Damage Stringe
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17 апреля, воскресенье 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
RAMMproJect
Купить билет
15 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
Купить билет
9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
ЭлектропартиZаны
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8 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Backbones
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26 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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