История кино-нуар: «Мальтийский сокол» | лекция + кинопоказ

24 марта в культурном центре «Типография» пройдёт кинопоказ, посвящённый истории такого направления в кинематографе, как «фильм-нуар».

Ведущий и автор мероприятия Дмитрий Моторин расскажет о том, что такое «нуар», о ключевых особенностях данного направления.

Также мы посмотрим и обсудим ленту «Мальтийский сокол» 1941 года — один из наиболее знаковых и основополагающих фильмов-нуар, экранизация одноимённого романа американского писателя Дэшилла Хэмметта. Фильм сделал Хамфри Богарта (исполнителя главной роли) звездой первой величины.



Вход: свободный взнос.