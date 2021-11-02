6 и 7 ноября в творческом кластере «Октава» стартуют курсы для любителей фотографии по авторской программе «Искусство в действии».

Вести их будет фотограф международного уровня, журналист и продюсер Ольга Ингуразова.

Два курса на выбор:

Проектный клуб (12+)

(6, 13, 20 ноября)

Cерия фотоигр для подростков от 12 лет, любителей фотографии и видеоблогинга. Узнаем, как исследовать мир и себя через изображение, познакомимся с основными изобразительными средствами фотографии и научимся критически воспринимать изображение.

Мастерская для профи (16+)

(7, 14, 21, 27 ноября)

Для фотолюбителей, которые найти свой стиль в фотографии, воплощать идеи в реальные проекты и грамотно презентовать их.

А также для действующих фотографов любого жанра, журналистов, медиа-педагогов, студентов и тех, чье дело или бизнес связаны с фотографией. Отдельно поговорим о самопродвижении в визуальной индустрии, монетизации творчества и актуальном портфолио.

Работы, созданные участниками и посетителями ноябрьских мастер-классов войдут в финальную фотовыставку, которая откроется 28 ноября в стенах «Октавы».

Записаться на вводные уроки (6 ноября и 7 ноября) можно по ссылкам.

С собой нужно иметь цифровую камеру любой марки и модели, если нет — подойдёт камера в мобильном телефоне.