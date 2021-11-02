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Искусство в действии

Искусство в действии

6 и 7 ноября в творческом кластере «Октава» стартуют курсы для любителей фотографии по авторской программе «Искусство в действии». 

Вести их будет фотограф международного уровня, журналист и продюсер Ольга Ингуразова.
 
Два курса на выбор:
 
Проектный клуб (12+)
(6, 13, 20 ноября)
 
Cерия фотоигр для подростков от 12 лет, любителей фотографии и видеоблогинга. Узнаем, как исследовать мир и себя через изображение, познакомимся с основными изобразительными средствами фотографии и научимся критически воспринимать изображение.
 
Мастерская для профи (16+)
(7, 14, 21, 27 ноября)
 
Для фотолюбителей, которые найти свой стиль в фотографии, воплощать идеи в реальные проекты и грамотно презентовать их. 
 
А также для действующих фотографов любого жанра, журналистов, медиа-педагогов, студентов и тех, чье дело или бизнес связаны с фотографией. Отдельно поговорим о самопродвижении в визуальной индустрии, монетизации творчества и актуальном портфолио.
 
Работы, созданные участниками и посетителями ноябрьских мастер-классов войдут в финальную фотовыставку, которая откроется 28 ноября в стенах «Октавы».
 
Записаться на вводные уроки (6 ноября и 7 ноября) можно по ссылкам.
 
С собой нужно иметь цифровую камеру любой марки и модели, если нет — подойдёт камера в мобильном телефоне.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
6 ноября 2021, суббота
13:00
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7 ноября 2021, воскресенье
13:00
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Сергей Любавин
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3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Тараканы!
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1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Лорка. Сны
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9 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Буратино
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2 января, воскресенье 10:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
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19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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