Искусство в действии
6 и 7 ноября в творческом кластере «Октава» стартуют курсы для любителей фотографии по авторской программе «Искусство в действии».
Вести их будет фотограф международного уровня, журналист и продюсер Ольга Ингуразова.
Два курса на выбор:
Проектный клуб (12+)
(6, 13, 20 ноября)
Cерия фотоигр для подростков от 12 лет, любителей фотографии и видеоблогинга. Узнаем, как исследовать мир и себя через изображение, познакомимся с основными изобразительными средствами фотографии и научимся критически воспринимать изображение.
Мастерская для профи (16+)
(7, 14, 21, 27 ноября)
Для фотолюбителей, которые найти свой стиль в фотографии, воплощать идеи в реальные проекты и грамотно презентовать их.
А также для действующих фотографов любого жанра, журналистов, медиа-педагогов, студентов и тех, чье дело или бизнес связаны с фотографией. Отдельно поговорим о самопродвижении в визуальной индустрии, монетизации творчества и актуальном портфолио.
Работы, созданные участниками и посетителями ноябрьских мастер-классов войдут в финальную фотовыставку, которая откроется 28 ноября в стенах «Октавы».
С собой нужно иметь цифровую камеру любой марки и модели, если нет — подойдёт камера в мобильном телефоне.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
6 ноября 2021, суббота
13:00
7 ноября 2021, воскресенье
13:00
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
9 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽