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Интенсив по созданию мультфильма в комбинированной технике

Интенсив по созданию мультфильма в комбинированной технике

23 июня в Музее станка стартует интенсив по созданию мультфильмов, где дети смогут создать свой первый анимационный фильм под руководством мультипликатора Ашота Мефодина.
 
Ашот — создатель анимации для спектакля «Мальчик, который потерял голос», «Экскурсии Станочка и Шпинделя» (которую вы можете посетить в нашем музее!), режиссер, художник, активный участник и победитель Открытого российского фестиваля анимационного кино.
 
Он познакомит ребят с полным циклом создания мультфильма: от разработки сюжета до съемки и озвучивания мультфильма. А в последнем нам поможет студия звукозаписи «OktavaLab»!
 
Кто знает, может быть именно ваш ребенок — будущий Уолт Дисней?
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
23 июня 2021, среда
12:00
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Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»
27 июня, воскресенье 16:00
Октава, творческий индустриальный кластер
Мастерская логопеда: дислексия
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24 июня, четверг 18:30
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
26 июня - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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17 июля
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
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