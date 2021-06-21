Интенсив по созданию мультфильма в комбинированной технике
23 июня в Музее станка стартует интенсив по созданию мультфильмов, где дети смогут создать свой первый анимационный фильм под руководством мультипликатора Ашота Мефодина.
Ашот — создатель анимации для спектакля «Мальчик, который потерял голос», «Экскурсии Станочка и Шпинделя» (которую вы можете посетить в нашем музее!), режиссер, художник, активный участник и победитель Открытого российского фестиваля анимационного кино.
Он познакомит ребят с полным циклом создания мультфильма: от разработки сюжета до съемки и озвучивания мультфильма. А в последнем нам поможет студия звукозаписи «OktavaLab»!
Кто знает, может быть именно ваш ребенок — будущий Уолт Дисней?
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
23 июня 2021, среда
12:00
27 июня, воскресенье 16:00
24 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 300 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
26 июня - 21 августа
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽