Интенсив по созданию мультфильма в комбинированной технике

23 июня в Музее станка стартует интенсив по созданию мультфильмов, где дети смогут создать свой первый анимационный фильм под руководством мультипликатора Ашота Мефодина.

Ашот — создатель анимации для спектакля «Мальчик, который потерял голос», «Экскурсии Станочка и Шпинделя» (которую вы можете посетить в нашем музее!), режиссер, художник, активный участник и победитель Открытого российского фестиваля анимационного кино.

Он познакомит ребят с полным циклом создания мультфильма: от разработки сюжета до съемки и озвучивания мультфильма. А в последнем нам поможет студия звукозаписи «OktavaLab»!

Кто знает, может быть именно ваш ребенок — будущий Уолт Дисней?