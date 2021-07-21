афиша
афиша
Регистрация
«День змей» в тульском экзотариуме

«День змей» в тульском экзотариуме

24 июля тульский экзотариум приглашает на музейный праздник «День змей». Каждый день на экспозиции экзотариума посетители с удовольствием наблюдают, как капибара и лемуры, пака и сурикаты, черепахи и ящерицы с аппетитом уплетают сочную траву и душистое сено, ароматные бананы и щипучие апельсины, витаминно-минеральную рыбу и даже хрустящих сверчков и тараканов.

Но символ и хранители Экзотариума – змеи! Они исключительно плотоядны, основные объекты охоты большинства из них – млекопитающие, мелкие и не очень.
 
По понятным всем причинам этот процесс не демонстрируется посетителям, хотя, конечно, все знают о работе не только герпетологических лабораторий, но и лабораторий разведения грызунов кормового отдела зоопарка.
Как они охотятся, не имея конечностей? Чем ловят, как удерживают добычу? Как такая тонкая змея может заглотить добычу, превышающую ее в диаметре в 3–4 раза? Есть ли зубы у неядовитых змей? Правда ли, что змеи едят только раз в месяц и могут не есть полгода?
 
 
Один раз в год, в День змей, проводимый в экзотариуме, почитатели экзотариума, будущие герпетологи и гости-посетители смогут не просто получить ответы на эти и другие интересные и важные вопросы раздела трофики в биологии и экологии змей, но и непосредственно наблюдать демонстрацию кормления неядовитых змей, которая будет осуществляться специалистами герпетолабораторий и сопровождаться научно-популярными комментариями и пояснениями.
 
В эту субботу в 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 желающие смогут собраться в малые группы (до 5 человек) и посетить демонстрационный лекторий, предварительно позвонив по телефону: 77-01-18 и записавшись на лекцию.
 
Кроме того, гостей зоопарка ждут:
 
  • настоящий конкурс красоты «Мисс «Красота-страшная сила»;
  • подвижные игры перед зданием экзотариума;
  • познавательная викторина, экспресс-экскурсии с рассказом о змеях-обитателях экспозиции;
  • мастер-класс по изготовлению памятного сувенира;
  • техно-мастеркласс;
  • лекция о последствиях укусов змей;
  • бодиарт.
В представленной программе каждый гость музея живой природы сможет посетить несколько активностей и пополнить свой багаж знаний о рептилиях.
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
24 июля 2021, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Операция Пластилин
Купить билет
7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
Купить билет
1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Оргия Праведников
Купить билет
2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Элизиум
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.