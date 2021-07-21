«День змей» в тульском экзотариуме

24 июля тульский экзотариум приглашает на музейный праздник «День змей». Каждый день на экспозиции экзотариума посетители с удовольствием наблюдают, как капибара и лемуры, пака и сурикаты, черепахи и ящерицы с аппетитом уплетают сочную траву и душистое сено, ароматные бананы и щипучие апельсины, витаминно-минеральную рыбу и даже хрустящих сверчков и тараканов.

Но символ и хранители Экзотариума – змеи! Они исключительно плотоядны, основные объекты охоты большинства из них – млекопитающие, мелкие и не очень.

По понятным всем причинам этот процесс не демонстрируется посетителям, хотя, конечно, все знают о работе не только герпетологических лабораторий, но и лабораторий разведения грызунов кормового отдела зоопарка.

Как они охотятся, не имея конечностей? Чем ловят, как удерживают добычу? Как такая тонкая змея может заглотить добычу, превышающую ее в диаметре в 3–4 раза? Есть ли зубы у неядовитых змей? Правда ли, что змеи едят только раз в месяц и могут не есть полгода?

Один раз в год, в День змей, проводимый в экзотариуме, почитатели экзотариума, будущие герпетологи и гости-посетители смогут не просто получить ответы на эти и другие интересные и важные вопросы раздела трофики в биологии и экологии змей, но и непосредственно наблюдать демонстрацию кормления неядовитых змей, которая будет осуществляться специалистами герпетолабораторий и сопровождаться научно-популярными комментариями и пояснениями.

В эту субботу в 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 желающие смогут собраться в малые группы (до 5 человек) и посетить демонстрационный лекторий, предварительно позвонив по телефону: 77-01-18 и записавшись на лекцию.

Кроме того, гостей зоопарка ждут:

настоящий конкурс красоты «Мисс «Красота-страшная сила»;

подвижные игры перед зданием экзотариума;

познавательная викторина, экспресс-экскурсии с рассказом о змеях-обитателях экспозиции;

мастер-класс по изготовлению памятного сувенира;

техно-мастеркласс;

лекция о последствиях укусов змей;

бодиарт.

В представленной программе каждый гость музея живой природы сможет посетить несколько активностей и пополнить свой багаж знаний о рептилиях.