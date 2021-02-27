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День снеговика

День снеговика

28 февраля на Казанской набережной пройдет День снеговика. Праздник начнется в 12.00, ориентир – самый большой снеговик.
 

В программе – веселая зарядка для всех желающих, снежный тимбилдинг – лепка снеговиков, «стрельба» снегом, холодные игры и традиционное тульское чаепитие.

Где и когда?
Казанская набережная
28 февраля 2021, воскресенье
12:00
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Касса
Горшенев
Купить билет
6 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Louna
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19 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Labov SKY Jam
Купить билет
20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Фестиваль Памяти Юрия Хоя
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
У Лукоморья
Купить билет
28 марта, воскресенье 13:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Вера Снежная
Купить билет
24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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