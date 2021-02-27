День снеговика
28 февраля на Казанской набережной пройдет День снеговика. Праздник начнется в 12.00, ориентир – самый большой снеговик.
В программе – веселая зарядка для всех желающих, снежный тимбилдинг – лепка снеговиков, «стрельба» снегом, холодные игры и традиционное тульское чаепитие.
Где и когда?
Тула, Тула
28 февраля 2021, воскресенье
12:00
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
19 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 марта, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽