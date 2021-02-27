28 февраля на Казанской набережной пройдет День снеговика. Праздник начнется в 12.00, ориентир – самый большой снеговик.



В программе – веселая зарядка для всех желающих, снежный тимбилдинг – лепка снеговиков, «стрельба» снегом, холодные игры и традиционное тульское чаепитие.