День народного единства в Тульском экзотариуме

4 ноября, в День народного единства, обе экспозиции экзотариума приглашают всех желающих принять участие в праздничных тематических мероприятиях. Посетители смогут узнать о животных в культуре и сказках народов, населяющих необъятную Россию.



Животные испокон веков оказывали огромное влияние на нашу культуру. Этой теме и будут посвящены тематический мероприятия.

Стоимость входного билета: 100-300 руб. (до 7 лет бесплатно).

Для посещения необходимо наличие QR-кода и медицинской маски.

Телефон для справок и записи на ночное мероприятие: (4872) 77-01-18, доб.1