День народного единства в Тульском экзотариуме
4 ноября, в День народного единства, обе экспозиции экзотариума приглашают всех желающих принять участие в праздничных тематических мероприятиях. Посетители смогут узнать о животных в культуре и сказках народов, населяющих необъятную Россию.
Животные испокон веков оказывали огромное влияние на нашу культуру. Этой теме и будут посвящены тематический мероприятия.
Стоимость входного билета: 100-300 руб. (до 7 лет бесплатно).
Для посещения необходимо наличие QR-кода и медицинской маски.
Телефон для справок и записи на ночное мероприятие: (4872) 77-01-18, доб.1
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
3 ноября 2021, среда
12:00
Тула, улица Октябрьская, 26
3 ноября 2021, среда
12:00
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽