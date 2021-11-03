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День народного единства в Тульском экзотариуме

День народного единства в Тульском экзотариуме

4 ноября, в День народного единства, обе экспозиции экзотариума приглашают всех желающих принять участие в праздничных тематических мероприятиях. Посетители смогут узнать о животных в культуре и сказках народов, населяющих необъятную Россию.

Животные испокон веков оказывали огромное влияние на нашу культуру. Этой теме и будут посвящены тематический мероприятия.

Стоимость входного билета: 100-300 руб. (до 7 лет бесплатно).

Для посещения необходимо наличие QR-кода и медицинской маски.
Телефон для справок и записи на ночное мероприятие: (4872) 77-01-18, доб.1
 
 
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
3 ноября 2021, среда
12:00
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Тульский областной Экзотариум (старое здание)
3 ноября 2021, среда
12:00
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Касса
Martin Grimm
Купить билет
20 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
RAMMSTEIN tribute show
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Лена Василёк
Купить билет
25 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Александр Серов
Купить билет
20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
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