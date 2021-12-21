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Большое Бородатое Шоу «Старый Новый Год с Константином Кулясовым»

Большое Бородатое Шоу «Старый Новый Год с Константином Кулясовым»

13 января в Concert Hall пройдет Большое Бородатое Шоу «Старый Новый Год с Константином Кулясовым».
 
Его хиты звучат в эфирах радиостанций, музыка стала саундтреками к фильмам и живёт в сердцах многочисленных слушателей. Искренность и неподдельный природный сарказм, серьезные разговоры о быте и проникновенная лирика — все это вот уже 20 лет вмещает в себя творчество
группы «АнимациЯ».
 
Костя Кулясов умеет писать просто и ёмко, казалось бы, про себя, а получается, что про всех. «Я люблю свою Родину вроде бы» исполнил однажды этот человек и эти слова подхватила вся страна. Команды Высшей Лиги КВН цитировали композиции группы, а в проекте «Танцы на ТНТ»
танцевали под эту музыку. Коллектив также дебютировал в кинематографе: саундтреками к фильмам: «Курьер из рая», «Скорый Москва—Россия», «ЖЕНИХ», «Пурга», «Ананас», «Каникулы президента.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
13 января 2022, четверг
20:00
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Касса
Блондинка КсЮ
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30 января, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Стас Пьеха
Купить билет
13 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2900 ₽
Лабов'SKY JAM
Купить билет
5 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Горшенев
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26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Mad Head / B.Y.O.B.
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29 января, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Большое Бородатое Шоу «Старый Новый Год с Константином Кулясовым»
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13 января, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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