13 января в Concert Hall пройдет Большое Бородатое Шоу «Старый Новый Год с Константином Кулясовым».



Его хиты звучат в эфирах радиостанций, музыка стала саундтреками к фильмам и живёт в сердцах многочисленных слушателей. Искренность и неподдельный природный сарказм, серьезные разговоры о быте и проникновенная лирика — все это вот уже 20 лет вмещает в себя творчество

группы «АнимациЯ».

Костя Кулясов умеет писать просто и ёмко, казалось бы, про себя, а получается, что про всех. «Я люблю свою Родину вроде бы» исполнил однажды этот человек и эти слова подхватила вся страна. Команды Высшей Лиги КВН цитировали композиции группы, а в проекте «Танцы на ТНТ»

танцевали под эту музыку. Коллектив также дебютировал в кинематографе: саундтреками к фильмам: «Курьер из рая», «Скорый Москва—Россия», «ЖЕНИХ», «Пурга», «Ананас», «Каникулы президента.