Большое Бородатое Шоу «Старый Новый Год с Константином Кулясовым»
13 января в Concert Hall пройдет Большое Бородатое Шоу «Старый Новый Год с Константином Кулясовым».
Его хиты звучат в эфирах радиостанций, музыка стала саундтреками к фильмам и живёт в сердцах многочисленных слушателей. Искренность и неподдельный природный сарказм, серьезные разговоры о быте и проникновенная лирика — все это вот уже 20 лет вмещает в себя творчество
группы «АнимациЯ».
Костя Кулясов умеет писать просто и ёмко, казалось бы, про себя, а получается, что про всех. «Я люблю свою Родину вроде бы» исполнил однажды этот человек и эти слова подхватила вся страна. Команды Высшей Лиги КВН цитировали композиции группы, а в проекте «Танцы на ТНТ»
танцевали под эту музыку. Коллектив также дебютировал в кинематографе: саундтреками к фильмам: «Курьер из рая», «Скорый Москва—Россия», «ЖЕНИХ», «Пурга», «Ананас», «Каникулы президента.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
13 января 2022, четверг
20:00
30 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1600-2900 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
13 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽