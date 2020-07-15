Автобусный тур «Просторы Бежина луга»

Вас ждёт путешествие в одну из известнейших литературных усадеб Тульской губернии, которая стала творческой колыбелью для писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Она расположена в Чернском районе в окружении душистого разнотравья луговых красот. По прибытии мы побываем на станции Чернь с экскурсией на Бронепоезде. Далее отправимся на знаменитый Бежин луг, где после обеденного перерыва на свежем воздухе Вас ждёт театрализованная костюмированная экскурсия.

Насладиться усадебными красотами и вдохнуть летние луговые ароматы

Вы сможете прогулявшись до Прощёного колодца, источника, известного своими целебными свойствами. После прогулки Вы отправитесь в с. Тургенево, где Иваном Сергеевичем создавались рассказы «Певцы», «Свидание», был начат «Бежин луг». В красивой излучине реки Снежедь Н.А.Тургенев - отец писателя - заложил большой парк, который был разделен на шесть кварталов сосновыми и липовыми аллеями, внутри каждого квартала были разбиты цветники, посажены фруктовые деревья

и кустарники. В юго-восточной стороне парка находится усадебный колодец-родник «Николенька», подход к которому восстановлен сегодня сотрудниками музея!

В здании бывшей бумажной фабрики находится музей, где посетители познакомятся с уникальной экспозицией картин XIX века по теме «Охотничьи сюжеты», побывают в рабочем кабинете И.С. Тургенева, услышат интереснейший рассказ о творческой судьбе писателя. Дорогие путешественники, вам пригодится, удобная обувь, головной убор, фотоаппарат, ёмкость для воды из святого источника.

В программе:

9.00 – сбор группы (Демонстрации, 1 А);

9.15 – 11.00 – трансфер на Бронепоезд, станция Чернь;

11.10 – 11.45 – экскурсия на Бронепоезде;

11.50 – 12.20 – трансфер на Бежин луг;

12.20 – 13.00 – обед;

13.10 – 13.30 – театрализованная экскурсия на Бежином луге;

13.30 – 14.50 – прогулка к Прощёному колодцу;

15.00 – 15.15 – трансфер в с. Тургенево;

15.30 – 16.40 – экскурсия в музее И.С. Тургенева;

16.40 – 17.15 – посещение каретного сарая, фото на память, прогулка по усадьбе и к колодцу Николенька;

17.20 – 17.45 – концерт фольклорного ансамбля;

18.00 – 20.00 – трансфер в Тулу;

20.00 – возвращение.

В стоимость входит: транспортное обслуживание комфортабельным автобусом, экскурсионная программа в музеях, сопровождение группы, концерт, питание.