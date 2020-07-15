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Автобусный тур «Просторы Бежина луга»

Автобусный тур «Просторы Бежина луга»

Вас ждёт путешествие в одну из известнейших литературных усадеб Тульской губернии, которая стала творческой колыбелью для писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Она расположена в Чернском районе в окружении душистого разнотравья луговых красот. По прибытии мы побываем на станции Чернь с экскурсией на Бронепоезде. Далее отправимся на знаменитый Бежин луг, где после обеденного перерыва на свежем воздухе Вас ждёт театрализованная костюмированная экскурсия.

Насладиться усадебными красотами и вдохнуть летние луговые ароматы
Вы сможете прогулявшись до Прощёного колодца, источника, известного своими целебными свойствами. После прогулки Вы отправитесь в с. Тургенево, где Иваном Сергеевичем создавались рассказы «Певцы», «Свидание», был начат «Бежин луг». В красивой излучине реки Снежедь Н.А.Тургенев - отец писателя - заложил большой парк, который был разделен на шесть кварталов сосновыми и липовыми аллеями, внутри каждого квартала были разбиты цветники, посажены фруктовые деревья
и кустарники. В юго-восточной стороне парка находится усадебный колодец-родник «Николенька», подход к которому восстановлен сегодня сотрудниками музея! 

В здании бывшей бумажной фабрики находится музей, где посетители познакомятся с уникальной экспозицией картин XIX века по теме «Охотничьи сюжеты», побывают в рабочем кабинете И.С. Тургенева, услышат интереснейший рассказ о творческой судьбе писателя. Дорогие путешественники, вам пригодится, удобная обувь, головной убор, фотоаппарат, ёмкость для воды из святого источника.

В программе:

  • 9.00 – сбор группы (Демонстрации, 1 А);
  • 9.15 – 11.00 – трансфер на Бронепоезд, станция Чернь;
  • 11.10 – 11.45 – экскурсия на Бронепоезде;
  • 11.50 – 12.20 – трансфер на Бежин луг;
  • 12.20 – 13.00 – обед;
  • 13.10 – 13.30 – театрализованная экскурсия на Бежином луге;
  • 13.30 – 14.50 – прогулка к Прощёному колодцу;
  • 15.00 – 15.15 – трансфер в с. Тургенево;
  • 15.30 – 16.40 – экскурсия в музее И.С. Тургенева;
  • 16.40 – 17.15 – посещение каретного сарая, фото на память, прогулка по усадьбе и к колодцу Николенька;
  • 17.20 – 17.45 – концерт фольклорного ансамбля;
  • 18.00 – 20.00 – трансфер в Тулу;
  • 20.00 – возвращение.
В стоимость входит: транспортное обслуживание комфортабельным автобусом, экскурсионная программа в музеях, сопровождение группы, концерт, питание.
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Где и когда?
Бежин луг
село Тургенево, с. Тургенево, Бежин луг, Чернский район
26 июля 2020, воскресенье
09:00
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Касса
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
SLIMUS
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2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Летняя Киновечеринка
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22 августа, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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