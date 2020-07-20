Автобусная экскурсия «Куликово поле»
30 августа состоится удивительная автобусная экскурсия на Куликово поле.
В рамках программы вас ожидает:
- посещение музея «Куликовской битвы» - одного из новейших музеев Тульской области с прекрасной инновационной экспозицией, посетив которую, Вы узнаете все о Куликовской битве и ее значении для истории нашего государства;
- посещение мемориального комплекса «Красный холм» - памятник на Куликовом поле, установленный на месте, где стояло войско Мамая в 1380 году;
- посещение села Себино – место, где родилась великая святая Матрона Московская. Сегодня - это современный комплекс, включающий Успенский храм, в котором молилась Матронушка, живя в Себино, музей, рассказывающий о жизни старицы, а также святой источник.
Продолжительность: 10 часов
Встреча с гидом на Московском ж/д вокзале в 9.00.
Бронь места на экскурсию возможна только по предоплате. Необходима предварительная запись.
Возможна отмена экскурсии, если музей не откроется для посещения организованных туристических групп. В этом случае наши сотрудники свяжутся с Вами, и предоплата будет возвращена.
Где и когда?
деревня Моховое, Куркинский район
30 августа 2020, воскресенье
09:00
30 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
5 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
11 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽