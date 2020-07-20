Автобусная экскурсия «Куликово поле»

30 августа состоится удивительная автобусная экскурсия на Куликово поле.

В рамках программы вас ожидает:

посещение музея «Куликовской битвы» - одного из новейших музеев Тульской области с прекрасной инновационной экспозицией, посетив которую, Вы узнаете все о Куликовской битве и ее значении для истории нашего государства;

посещение мемориального комплекса «Красный холм» - памятник на Куликовом поле, установленный на месте, где стояло войско Мамая в 1380 году;

посещение села Себино – место, где родилась великая святая Матрона Московская. Сегодня - это современный комплекс, включающий Успенский храм, в котором молилась Матронушка, живя в Себино, музей, рассказывающий о жизни старицы, а также святой источник.

Продолжительность: 10 часов

Встреча с гидом на Московском ж/д вокзале в 9.00.

Бронь места на экскурсию возможна только по предоплате. Необходима предварительная запись.

Возможна отмена экскурсии, если музей не откроется для посещения организованных туристических групп. В этом случае наши сотрудники свяжутся с Вами, и предоплата будет возвращена.